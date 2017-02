Baksaas sier India-investeringen ble «et sorgens kapittel»

– På sett og vis må vi si at noen av advarslene som kom i 2008 og 2009, har slått inn. Selv om det er andre parametere som de facto tar Telenor ut av India i 2017, sier Baksaas til NRK.

Han styrte Telenor da selskapet gikk inn i India, og fram til sommeren 2015. Torsdag ble det klart at satsingen er over.

Gigantoperatøren Airtel tar over Uninor, uten at Telenor får en krone for det. Satsingen har ført til et tap på minst 25 milliarder kroner.

– Advarslene gikk på at India var konkurranseintensivt og på myndighetenes håndtering av aktører. Konkurranseintensiteten har vi operasjonelt håndtert OK. Men det finansielle er jo et sorgens kapittel. Det er veldig trist at det har gått som det har gått, sier Baksaas.

– Får alltid advarsler

Baksaas sier det ikke er uvanlig at han som konsernleder ble advart mot forhold i ulike land Telenor vurderte å gå inn i.

– Vi vurderte mulighetene den gang som større enn truslene, og styret sa ja til at vi gikk inn. Det var motstrøms i forhold til finanskrisen som var på gang høsten 2008. Det ble en kraftig nedtur, men så tok det bare et år før veksten var tilbake i Asia og Telenor-aksjen tok seg opp igjen, sier han.

Baksaas mener Telenor likevel har fått med seg nyttig lærdom fra India, som blant annet dannet grunnlaget for satsingen i Myanmar.

– Summen av det Telenor har drevet med etter 2000, da mobil virkelig skjøt fart, har vært en virkelig positiv reise. Men isolert sett har India belastet Telenor voldsomt. Samtidig som India har lært Telenor masse operasjonelt, sier den tidligere Telenor-sjefen.

Sigve Brekke ledet Telenors India-satsing, og har siden tatt over konsernet etter Baksaas. Her forsøker han å tromme opp stemningen rundt datterselskapet Uninor på en tur til India i 2012. Foto: Noah Seelam / AFP

Data-vekst

Indiske myndigheter bruker auksjoner for å tildele lisenser til ulike teleoperatører, og de høye prisene for slike såkalte spektre har noe av skylden for at det gikk så galt, ifølge Baksaas.

– Myndighetene har holdt på disse spektrum-prosessene sine som en suveren inntektskilde for statens finanser. Ser du på sammenlignbare priser i andre land, kommer India ut helt på toppen, forklarer han.

Han sier Telenor ikke sikret seg nok slike lisenser for den enorme veksten i bruken av mobildata som fulgte i årene etter.

– Det er det som gjør at grunnlaget for videre drift nå, med det spektrum man har, ikke holder for framtiden. Når man ikke har tilstrekkelig spektrum for datakommunikasjon, ja så blir man marginalisert, konkluderer han.