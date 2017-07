Bagasjetrøbbel: Barnefamilie rakk ikke flyet

Systemet skal gjøre det enklere for passasjerer som kommer fra utlandet og skal videre i innlandsflyvning. Passasjerer kan få sendt bagasjen helt frem, uten å måtte sjekke inn bagasjen på nytt.

– Bagasjen vår skulle automatisk fortolles via et nytt system, og det funket ikke så bra. Vi ble stående og vente, og vente. Til slutt mistet vi flyet vårt, sier Kjetil Rydland, som har vært på ferie med familien.

Familien på fem fikk beskjed om at det var skjedd en feil. To av koffertene måtte hentes på bagasjebåndet i den vanlige ankomsthallen.

– Så måtte vi være i bagasjehallen med to fireåringer og en ettåring i en time eller to. Deretter fikk vi et senere fly, og var hjemme i elleve tiden på kvelden, sier familiefaren.

Opplevd utfordringer

Før du går videre til gaten må du vente til initialene dine kommer opp på skjermen i ankomsthallen – da er kofferten fortollet.

Hans Petter Stensjøen, avdelingsleder terminalprosesser forteller at de har opplevd utfordringer knyttet til teknikken. Foto: NRK / NRK

– Vi har opplevd at det til tider har vært utfordringer knyttet til teknikk, knyttet til at passasjerene ikke finner frem eller utfordringer knyttet til rutiner, sier Hans Petter Stensjøen, avdelingsleder terminalprosesser.

Norwegian har ettersendt flere hundre kolli bagasje, og flere hundre passasjerer har blitt forsinket på grunn av det nye systemet de siste månedene.

SAS har hatt opptil et titalls flyforsinkelser på en dag.

– Noen av dem som ikke har fått det de skulle har mistet bagasjen sin, eller det vil si, den blir ettersendt på vår regning, sier Ove Myrold, direktør for samfunnskontakt og infrastruktur i SAS.

– Og så er det også slik at noen har mistet flyet sitt. Og vi selv har måtte holde tilbake en del fly.

– SAS var på nippet til å backe ut før sommertrafikken kom i gang, fordi vi så at det var store problemer, sier Ove Myrold, direktør for samfunnskontakt og infrastruktur i SAS. Foto: NRK / NRK

Han sier SAS forutså at det ville bli store problemer i sommer.

– SAS må være så ærlig å si at vi var på nippet til å backe ut av dette før sommertrafikken kom i gang, fordi vi så at det var store problemer. Men siden de andre ikke ville backe ut – og her er det hard konkurranse, så valgte vi å være med.

– Åpent for øye at her vil det bli en del utfordringer, sier Myrvold.