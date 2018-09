Bærumskvinne kjøpte Obamas stol

Nå er stolen som Obama satt i under den en timelange seansen, solgt for den nette sum av 2096 kroner. Til en 41 år gammel dame fra Høvik i Bærum, skriver Budstikka.

– Den skal være til inspirasjon. Obama er en god rollemodell. Stolen skal minne barna på at alle kan, sier Elise Letting Madsen til avisen.

Den tidligere amerikanske presidenten Barack Obama besøkte Norge tidligere denne uken.

Anledningen var et foredrag under Oslo Business Forum på Hellerudsletta.

At ekspresidenten er ettertraktet, bekreftes av VIP-billettene som ble solgt for over 30.000 kroner. Da fikk de til gjengjeld et bilde sammen med Obama.

Feststemning på lærerværelset

Stolen ble lagt ut for salg i Billigkroken til IKEA Slependen torsdag ettermiddag.

Elise Letting Madsen tok pause fra arbeidet for å sikre seg stolen, og sier til Budstikka at hun var usikker på hvem som skulle få den.

Valget falt imidlertid på hennes egen arbeidsplass; Bogstad skole i Oslo.

Bærumskvinnen beskriver stolen som «inspirerende», og sier til avisen at det var feststemning på lærerværelset da hun kom tilbake med bruktfunnet.

TALTE: Barack Obama snakket om klima, forskjeller og ungdom på Hellerudsletta. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg elsker Norge

Barack Obama har holdt en relativt lav profil etter at han gikk av som president i 2017. Nå deltar han imidlertid på en rekke konferanser, som den på Hellerudsletta.

Fredag var han på besøk i Danmark hvor han skrøt uhemmet av blant annet landets designmøbler og militære styrker.

– Vi snakket jevnlig om hvem vi kunne regne med ville utføre arbeidet og gjøre det ordentlig, og da var Danmark alltid øverst på listen, sa Obama under besøket i Kolding på Jylland.

Under talen på Hellerudsletta sa den tidligere amerikanske presidenten at han «elsker Norge og nordmenn», og at «hvis nordmenn hadde ansvaret, ville alt vært i orden».

Etter foredraget nøt han kveldssolen fra kaia på Tjuvholmen.