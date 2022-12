Bærekraftige bobler og lasershow: Dette kan erstatte fyrverkeriet

Listen over dem som vil avlyse den bråkete nyttårsfeiringen vokser seg stadig lengre.

Alt fra influensere til bønder, hundeeiere, dyrevernere og krigsofre er blant dem som vil forby fyrverkeri.

Ifølge Dyrebeskyttelsen er det nå over 20 organisasjoner og fagpersoner som oppfordrer regjeringen til å innføre forbud mot fyrverkeri for privatpersoner.

Flere influensere har startet opprop mot fyrverkeri i sosiale medier. Foto: Instagram

For fyrverkeri har også negative sider. I tillegg til lokal luftforurensning, forsøpling, alvorlige skader på mennesker og branner, så kan det skremme mennesker og dyr.

Men i takt med gryende hensyn til både miljø, mennesker og dyr, øker også forslagene til alternative måter å lyse opp nattehimmelen på.

Biologisk nedbrytbare bobler

Den nederlandske kunstneren Daan Roosegaarde lot seg inspirere av ildfluer da han laget det han kaller en «bærekraftig feiring»: En installasjon av biologisk nedbrytbare bobler som flyter gjennom luften, opplyst med lyskastere.

Forestillingen hverken bråker eller forurenser.

Kunstneren har kaldt prosjektet for SPARK og det ble første gang vist i Bilbao sommeren 2022. I august fikk også London et slikt show.

Daan Roosegardes bærekraftige feiring «SPARK» lyste opp London i august 2022. Foto: Studio Roosegaarde

Droneshow

Droneorganisasjonen UAS Norway mener tiden er moden for å pensjonere fyrverkeri.

Ifølge daglig leder i organisasjonen, Anders Martinsen, har engasjementet i Norge økt for å få på plass digitale fyrverkeri. Han mener det offentlige bør begynne å etterspørre alternativer til tradisjonelt fyrverkeri.

– MDG, også i Oslo, ønsker å se på muligheten for å gi folk gode kommunale drone- eller lasershow. Men dette er væravhengig og kostbar moro, så jeg har forståelse for at det ikke er lett å prioritere i årets stramme budsjetter, sier nestleder i MDG, Ingrid Liland.

Droneshowet FareWell for Edinburghs Hogmanay 2020. Video: Underbelly

I Oslo har det vært forbudt med privat fyrverkeri i bykjernen i flere år.

MDG-byråd Sirin Hellvin Stav ønsker å forby det i hele kommunen. Men i dag kan de kun forby det i deler av byen av brannhensyn.

Men tross forbudet i sentrum, får innbyggerne intet kommunalt fyrverkeri til trøst.

– I en dyrtid hvor alle må spare penger, har bystyreflertallet også bestemt at det heller ikke i år skal brukes av skattebetalerens penger på et offentlig fyrverkeri i noen minutter, skriver MDG i en e-post til NRK.

Laser og lysshow

Flere byer har begynt med laserlysshow i stedet for fyrverkeri. Blant dem er Salt Lake City i USA.

Der har mye tørke og vannmangel i det siste gjort at byen ikke tok sjansen med fyrverkeri på nasjonaldagen 4. juli.

Også i Newcastle i Storbritannia dropper de fyrverkeriet i år, og planlegger lasershow nyttårsaften. Begrunnelsen er at det er tryggere og mer miljøvennlig, skriver ChronicleLive.

Mulighetene begynner å bli mange, også for private, når det gjelder lyseffekter.

Både til Halloween og julefeiring finnes det enkle og billige lyskastere og prosjektører med lysshow som kan vises på husvegger og andre flater.

Eller hvis man er riktig bemidlet med lysdesignere og fontener, kan man gjøre som Tivoli i København og ha lysshow i innsjøer, vann og dammer.

Video fra lysshowet i Tivoli Gardens, København, filmet av Mogens Hallas.

Ifølge talsperson for Norsk Fyrverkeriforening, Rikard Spets, feirer rundt 80 prosent av barnefamilier det nye året med fyrverkeri. Han tror ikke det vil bli mindre bruk av privat fyrverkeri ved å arrangere offentlige lys- eller droneshow.

– For mange barnefamilier er det ikke aktuelt å reise inn til et bysentrum for å se et lysshow. I tillegg er det begrensninger med tanke på været, det må være opplett og lite vind, sier Spets.

Han peker også på geografi som et viktig aspekt.

– Norge er ikke Oslo. Det finnes tusen tettsteder. Jeg kan ikke se for meg at det skal være slike lys- og droneshow på alle disse stedene. I storbyene kan det være et supplement, hvis været tillater det.

Rikard Spets, talsperson for Norsk Fyrverkeriforening. Foto: Norsk Fyrverkeriforening

Miljøvennlig fyrverkeri

Tradisjonelt fyrverkeri inneholder vanligvis kull- og svovel, bindemidler, fargestoffer og drivmidler.

Når det tennes opp avgis store mengder røyk, og tungmetaller og miljøgifter fra fargestoffene frigjøres, skriver BBC Science Focus.

Miljøvennlig fyrverkeri har mer rentbrennende, nitrogenbasert drivstoff, og mindre mengder metallsalter.

Spets understreker at alle bør følge reglene for oppskyting av fyrverkeri, fordi forutsigbarhet er viktig for dyr og mennesker som kan være redde.

– Hvis fyrverkeri hadde vært giftig, hadde det ikke vært lovlig, sier han.

Flere land, som India, Kina og USA er på leting etter mer miljøvennlige alternativer til fyrverkeri.

I India er luftforurensningen så ille at myndighetene har forbudt fyrverkeri. Det har satt fart på utviklingen av mer miljøvennlige raketter.

Indiske barn demonstrerer mot bruk av fyrverkeri under Hindu-festivalen Diwali. Foto: NARINDER NANU / AFP

Nylig annonserte helseministeren i landet at det nyutviklede fyrverkeriet vil forurense og bråke mindre, kutte uteslippene med 30 prosent og koste det samme, eller til og med mindre enn de gamle typene, skriver New York Times.

Om påstandene stemmer vites foreløpig ikke. Og før India får opp produksjonen av det nye fyrverkeriet har tusenvis av indiske fyrverkeriprodusenter blitt arbeidsledige.