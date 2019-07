Badetemperaturene stiger i takt med finværet

– Vi er her veldig ofte om sommeren. Noen ganger på camping, og andre ganger bare er vi her og bader, forteller Morten Sund-Nordli.

Sammen med barna har han sovet ute ved Nøklevann, og hverken han eller Hermine (7) var tunge å be om å ta en dukkert da NRK kom på besøk.

Se liste over badetemperaturer fra hele landet nederst i saken.

7 år gamle Hermine og pappa Morten Sund-Nordli hadde campet ute ved Nøklevann natt til torsdag. De tok morgenvasken i vannet, som holdt god temperatur. Foto: Ina Swann / NRK

– Vær oppmerksom

Norges Livredningsselskap er til stede ved fire strender i Oslo og én strand i Vestfold. Torsdag var de til stede med hele seks livreddere på Sørenga i Oslo.

– Vi vet jo det at jo finere været er, jo større er risikoen. Våre livreddere har opplæring i hvordan de skal vurdere risiko, og de har opplæring i å se etter tegn til drukning før det skjer, forteller Claire Alfonso, president i Norges Livredningsselskap.

Claire Alfonso er president i Norges Livredningsselskap. Foto: Jenny Westrum-Rein

Det er kun Norges Livredningsselskap som har autoriserte og godkjente strandlivreddere i Norge.

– Det beste rådet vi kan gi er å bade der det er strandlivreddere til stede, sier Alfonso.

Hun understreker at det er et mål for dem å kunne stille med strandlivreddere også over resten av landet, men at ressursene foreløpig ikke strekker til.

– Det koster penger å ha strandlivreddere til stede, så det kan jo være en oppfordring både til politikere og næringsliv.

POPULÆRT: Sørenga sjøbad er et av Oslos mest populære badesteder. Foto: Jenny Westrum-Rein

Ikke overvurder egne evner

Alfonso har likevel noen råd til badeglade nordmenn som oppholder seg på strendene i sommer.

– Gjør deg kjent med de lokale forholdene. Kjenn dine begrensninger, og ikke overvurder svømmeferdighetene dine, sier hun.

– Følg med på barna og vær oppmerksom på dem når de er i vannet. Først og fremst så skal det være hyggelig!

Badevettreglene Ekspandér faktaboks Bruk redningsvest i båt, på brygge og nær vann. Faller du uti så kan den redde livet ditt.

Lær å svømme. Du må lære å svømme der du skal være. Kaldt vann, ferskvann, saltvann, svaberg, «levende vann» med strøm, bølger, planter, fisk, steiner osv. byr på helt andre utfordringer enn «dødt» varmt klorvann i en svømmehall.

Før du går uti, forsikre deg om at du kan komme opp igjen. Glatte svaberg, bratte skrenter, spesielt sammen med bølger og sterk strøm kan gjøre det umulig å komme opp. Fribordet på en båt er mye «høyere» når du ligger i vannet. Seilbåter som driver, kan ha en fart som overgår det du klarer å svømme.

Bad helst sammen med andre. Det er hyggeligere å være flere sammen samtidig som dere kan være en redningsmulighet for hverandre.

Stup bare der det er dypt og trygt. Sjekk dybden for du stuper. Vær spesielt oppmerksom på at det ved gamle bryggeanlegg kan stå ut bolter, spiker og rustne og avrevne «fortøyningsjern». På bunnen kan det ligge skrap, metallstenger og ødelagte fortøyningsstolper som står opp fra bunnen.

Svøm langs land. Tenk egen sikkerhet i forhold til uønsket situasjon, som for eksempel å svømme på en brennmanet, få krampe, bli sliten eller bli nedkjølt. Du er selv ansvarlig for din egen sikkerhet. Skal du svømme langt eller lenger ut, bør du ha med følgebåt.

Hold avstand og svøm utenom brygger og stupebrett. Da slipper du å få noe/noen i hodet.

Dytt ikke andre ut i vannet, dukk aldri noen under vann. Du kan ikke vite hvordan andre har det og om de vil være i stand til å håndtere det. I vann velger vi selv hva vi vil gjøre. Det gjelder også de rundt oss.

Hold deg på land hvis du føler deg kald eller uvel. Ikke bad når du er sulten, like etter at du har spist eller hvis du er påvirket av rusmidler. Kald betyr fryser. Uvel kan være å føle et ubehag ved å være i vannet like mye som å føle seg «dårlig».

Rop på hjelp bare hvis du er i fare – aldri ellers. Kilde: Norges Livredningsselskap

Gode temperaturer over hele landet

Sienna Jensen tok en svømmetur sammen med den store fuglen. Foto: Azad Razaei / NRK

Det er ikke bare i Oslo badetemperaturene har steget i takt med finværet.

Søsknene Marcus og Sienna Jensen hadde tatt turen til Hagatjern i Nedre Eiker for en svømmetur torsdag. De har områdets største oppblåsbare flamingo, og den eksotiske fuglen var populær å bade med.

Det bades også over resten av landet, og flere av fylkene kan skilte med badetemperaturer på over 20 grader.

Usikker på hvor du skal legge svømmeturen i dag? Se den komplette listen over badetemperaturene her:

Østfold

Nes camping, Moss: 20°C (I går kl 16)

Stuevika Bade- og teltplass, Hvaler 20°(I går kl 15)

Sjøhaug naturistsenter, Jeløya: 20° (torsdag kl 8)

Akershus

Kalvøya, Bærum: 24°(Fredag kl 18)

BomansvikNesodden: 21°(Lørdag kl 8)

ÅmotdammenRælingen: 23° (Fredag kl 21)

Sjøstrand, Asker: 23° (Fredag kl 18)

Storøyodden, Bærum: 25° (Fredag kl 18)

Oscarsborg Festning, Frogn: 20°(Fredag kl 23)

Hvalstrand, Asker: 24° (Fredag kl 18)

Oslo

Lille Herbern, Bygdøy: 15° (Fredag kl 20)

Hedmark

Koigen på Hamar, Hamar: 21° (Fredag kl 12)

Oppland

Fagernes Camping, Nord-Aurdal: 22° (Lørdag kl 9)

Evjua Strandpark, Østre Toten: 20° (Lørdag kl 10)

Fastland Friluftsbad, Gjøvik: 21° (Lørdag kl 10)

Hekshusstranda, Østre Toten: 20° (Lørdag kl 10)

Hunderfossen Familiepark, Lillehammer: 25° (Lørdag kl )

Lyngstrand Camping, Søndre Land: 19° (Torsdag kl 10)

Sillongen Toten Hotel, Vestre Toten: 22° (Torsdag kl 10)

Sveastranda Camping ved Mjøsa, Gjøvik: 20° (Torsdag kl 8)

Buskerud

Bragernes strand, Drammen: 21°(Lørdag kl 5)

Stordammen, Drammen: 23° (Fredag kl 17)

Skjæra, Tofte, Hurum: 23° (Fredag kl 18)

Solbergstøa camping, Hurummorgen: 19° (Torsdag kl 9)

Onsakervika camping, Tyrifjorden, Ringerike: 20° (Torsdag kl 9)

Vestfold

Skjellvika, Sandefjord: 22° (Fredag kl 17)

Sentrum, Sandefjord: 23° (Fredag kl 15)

Granholmenm, Sandefjord: 20° (Lørdag kl 5)

Lydhusstranda camping, Larvik: 16° (Torsdag kl 8)

Nøtterøy familiecamping, Fjærholmen: 20° (Fredag kl 15)

Stolpestad camping, Larvik: 19° (Torsdag kl 9)

Vøra camping, Sandefjord: 20° (Torsdag kl 8)

Telemark

Blefjell Camping, Tinn: 23° (Fredag kl 16)

Olavsberget, Porsgrunn: 23° (Lørdag kl 6)

Norsjø Ferieland, Akkerhaugen, Sauherad: 20° (Torsdag kl 8)

Rognstranda camping, Bamble: 19° (Fredag kl 14)

Aust-Agder

Hornnes Camping, Evje og Hornnes: 21°(Lørdag kl 5)

Isefjærleiren Naturistsenter, Lillesand: 19°(Lørdag kl 7)

Sørlandet Feriesenter, Risør: 15° (Fredag kl 19)

Vest-Agder

Bortelidtjønna Badestrand, Åseral: 23° (Fredag kl 17)

Sjøsanden Camping, Mandal: 18° (Lørdag kl 5)

Rogaland

Grønnavigå, Stavanger: 18° (Lørdag kl 5)

Dragavika, Tysvær: 17° (Lørdag kl 5)

Aksdalsvatnet, Tysvær: 21°(Lørdag kl 6)

Kanalparken, Gjesdal: 19° (Lørdag kl 5)

Perlå, Gjesdal: 20° (Lørdag kl 5)

Strømvig Sjøbad, Stavanger: 18° (Lørdag kl 5)

Møllebukta, Stavanger: 19° (Lørdag kl 5)

Badedammen, Stavanger: 21° (Lørdag kl 5)

Mosvatnet ved Gullingen, Suldal: 14° (Torsdag kl 8)

Vaulen, Stavanger: 17° (Lørdag kl 5)

Godalen, Stavanger: 17° (Lørdag kl 5)

Sola Strand Hotel, Sola: 15° (Fredag kl 14)

Hordaland

Øystese, Kvam: 20° (Lørdag kl 5)

Tennebekktjørna, Bergen: 22° (Fredag kl 18)

Holmen, Bergen: 22° (Fredag kl 18)

Kyrkjetangen, Bergen: 20° (Fredag kl 18)

Mjølkevika, Bergen: 21° (Fredag kl 18)

Helleneset, Bergen: 20° (Fredag kl 18)

Norheimsund, Bystranda, Kvam: 19° (Lørdag kl 5)

Glesvær sjøbad, Sotra, Sund: 18° (Fredag kl 17)

Sogn og Fjordane

Espevika, Gulen: 19° (Fredag kl 20)

Midtnes Hotell, Balestrand: 22°(Lørdag kl 7)

Møre og Romsdal

Borvika, Aure: 22° (Fredag kl 15)

Tingvoll camping, Tingvoll: 19° (Torsdag kl 14)

Tustna Ladestasjon, Aure: 18° (Torsdag kl 9)

Hellesylt badehus, Stranda: 18° (Fredag kl 13)

Atlanterhavsveien Sjøstuer, Averøy: 14° (Torsdag kl 7)

Saltkjelsnes Camping, Rauma: 24° (Fredag kl 17)

Trøndelag

Korsvika, Trondheim: 17° (Lørdag kl 6)

Munkholmen, Trondheim: 17° (Lørdag kl 6)

Sjøbadet i Trondheim, Trondheim: 18° (Lørdag kl 5)

Holmen kystcamping, Flatanger: 16° (Torsdag kl 7)

Vikabukta, Verran: 22° (Fredag kl 16)

Bystranda, Steinkjer: 18° (Lørdag kl 5)

Paradisbukta, Steinkjer: 21° (Lørdag kl 5)

Nordland

Soløyvannet, Bodø: 19° (Lørdag kl 5)

Skeisundet, Dønna: 15° (Torsdag kl 9)

Sandnessjøen Havsbad, Alstahaug: 19° (Torsdag kl 8)