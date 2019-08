Bad om å få betale 100 000 mer i skatt

SV-politikeren gjorde store øyne da skatteoppgjøret tikket inn søndag. I oppgjøret sto det at han fikk igjen hele 360 365 kroner, men i stedenfor å hoppe av glede, ble han skuffet over tilbakemeldingen.

– Jeg visste at jeg hadde betalt litt mye, men at det var så mye, hadde jeg aldri trodd.

Med en inntekt på 1.5 millioner kroner skal forfatteren betale rundt 600 000 kroner til sammen. Det synes han er altfor lite.

– Jeg har en veldig høy inntekt og beholder mye av inntekten min. Jeg ser når jeg sammenlikner med venner som har mye lavere inntekt enn meg, at jeg kommer veldig godt ut av det. Derfor synes jeg det bør være en forpliktelse for oss som tjener godt, å bidra mer til fellesskapet, sier SV-politikeren som understreker at det er mange måter å bidra på.

Sent onsdag kveld kom plutselig skatteoppgjøret mitt. Var ganske sikker på at jeg hadde innbetalt for mye i 2018. Ble... Publisert av Hans Olav Lahlum Lørdag 17. august 2019

Det var i 2017 regjeringen innførte tjenesten som gjør at man kan betale inn ekstra skattepenger dersom man er i det gavmilde hjørnet.

– Kan komme til å slite

Lahlum som er nestleder i lokallaget på Gjøvik, forteller at det er første gangen han har valgt å betale mer i skatt enn det han må.

–Jeg har indirekte gjort det tidligere ved at jeg har unnlatt å skrive opp fradrag jeg kunne fått skattelette for. Tidligere har jeg også valgt å gi enda mer til veldedige formål.

Han frykter dagens skattesatser for de rike kommer til å ha en negativ påvirkning på Norge i fremtiden.

– Jeg tror at dersom vi vender oss til en forventning om at de med høy inntekt skal bidra så lite som vi gjøre nå, så kommer vi til å slite.

– Hvor mye mener du mennesker med samme inntekt som deg, bør bidra med?

– Opptil 50 % eller mer dersom man har veldig høy inntekt, vil være naturlig. Men noe eksakt prosenttall vil jeg ikke komme med.

– Mange vil nok kanskje syntes det er rart at du som SV-politiker har valgt å gi ekstra skattepenger til en regjering partiet ditt ikke er medlem av ?

– Jeg har hatt et dilemma på det. Jeg kunne gi pengene til formål jeg støttet personlig, men uansett hvordan du snur og vender på det, så er det store tunge fellesutgifter som på sett og vis kommer alle til gode - selv om man kanskje er uenig i enkelte av punktene den sittende regjeringen bruker penger på.

Det var regjeringen med finansminister Siv Jensen i spissen som innførte tjenesten som lar de som ønsker det betale mer i skatt. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Fikk kun inn 2000 kroner det første året

Lahlum gir den sittende regjeringen ros for tjenesten de innførte, men mener altfor få tar den i bruk.

Tall fra 2018 viser at nesten ingen hadde benyttet seg av ordningen. Totalt ble det innbetalt 2000 ekstra skattekroner tilsammen de10 første månedene med ordningen, skriver Nettavisen.

– Kommer du til å gi mer i skatt neste år også?

– Så lenge jeg har veldig god inntekt, så kommer jeg til å fortsette å bidra til fellesskapet. Om det er gjennom skatt eller donasjoner til veldedige formål, sier han.