Avviser å ha instruert styret om Traaseth

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier departementet har hatt en mening om prosessen rundt administrerende direktør Anita Krohn Traaseth, men avviser at han har instruert styret i Innovasjon Norge.

Tidligere styreleder Per Otto Dyb hadde fått beskjed om at han ikke var innstilt til gjenvalg som styreleder, og Isaksen mener det ville vært bedre om det påtroppende styret vurderte saken. Dyb trakk seg som styreleder i mars.

– Det var en klar mening fra staten som største eier om at når styreleder skulle skiftes, så ville det være uheldig å bytte både styreleder og administrerende direktør samtidig. Det er uheldig av flere grunner. For det første ville to nøkkelpersoner forsvinne ut samtidig, men så ville et styre kunne ha ansatt en ny direktør eller stå i en konflikt i det et nytt styre var på vei inn.

I 2016 fikk Innovasjon Norge-leder Anita Krohn Traaseth en advarsel fra styret i selskapet. Advarselen inneholdt 13 forbedringspunkter, ifølge Aftenposten.

Isaksen sier at Dyb hadde kontakt med departementet flere ganger før han ba om en samtale med statsråde. Men Isaksen presiserer at det ikke var snakk om en instruksjon av styret.

– For meg er det viktig å presisere at dette ikke er en instruksjon av styret. Det er ikke slik vi formelt sett instruerer et styre, og jeg tror ikke vi ville gjort det i slike saker.

Styreleder trakk seg

I mars trakk Per Otto Dyb seg som styreleder i Innovasjon Norge. Aftenposten skrev da at Dybs beslutning skyldtes at han mener at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har overkjørt styret i en prosess der administrerende direktør Traaseths videre skjebne som toppsjef var eneste tema.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener Innovasjon Norge-bråket «ikke er noen ønskesituasjon».

– Jeg må ta til orientering at Dyb har oppfattet dette på en annen måte enn meg. Jeg vil jo ikke at styreledere skal være så usikre på hva som blir sagt at de trekker seg, sier han.

Arbeiderpartiet fortsatt usikker

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Terje Aasland mener det fortsatt er usikkerhet om hva som har skjedd, og om Isaksen har instruert Innovasjon Norge-styret eller ikke.

– Det som er viktig for Stortinget å få greie på er om dette er en politisk bevist handling for å få stanset en prosess i styret eller ikke. Det svaret har vi ikke fått, men jeg synes samtalen i Politisk kvarter tydeliggjør at det har vært departementet og statsrådens tydelige mening å få stoppet denne prosessen i påvente av et nytt styre.

Aasland sier Arbeiderpartiet ikke har tatt stilling til om saken bør ende opp i kontrollkomiteen på Stortinget.