Avslørte svenske nettverk: Slik svindler de for milliarder av kroner

Bedragerier har blitt så lukrativt for svenske kriminelle nettverk, at inntektene overgår det de tjener på narkotikaomsetning.

I en fersk dokumentar fra SVT får vi se hvordan disse nettverkene svindler uskyldige for millioner.

Ofrene i dokumentaren er oftest pensjonister. Flere av dem er norske.

– Økokrim er kjent med at svenske kriminelle begår bedragerier mot norske borgere, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til NRK.

Her diskuterer de svindel av nordmenn Du trenger javascript for å se video.

Hacket nettverkene

En anonym hacker har klart å ta seg inn i ett av nettverkenes datamaskiner, og på den måten kan han følge med fra innsiden når ofrene svindles.

– Hvis jeg kan bruke min kunnskap til å hjelpe med å stoppe det, vil jeg gjøre det, sier hackeren til SVT.

Ifølge SVT kan nettverkene tjene flere titalls millioner kroner i måneden på bedrageriene, og det er mange grupperinger som opererer på samme måten.

Sebastian Claydon Takle er leder for DNB sitt cyber crime-senter. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

I 2022 dro de inn 5,6 milliarder svenske kroner på bedrageri, ifølge svensk Økokrim. En stor andel går til de kriminelle gjengene.

Sebastian Claydon Takle, leder for cyber crime-senteret til DNB, sier at flere av deres kunder har blitt svindlet av svenske bakmenn.

– Vi ser at svenske miljøer, eller iallfall personer med tilknytning til svenske gjengmiljøer, gjennomfører bedragerier i Norge. Altså mot nordmenn, sier han til NRK.

DNB har klart å stoppe mellom ti og femti millioner kroner fra å havne hos svenske kriminelle gjenger.

Men de får ikke stoppet alt. Dermed kan nordmenn risikere at sparepengene havner hos svenske nettverk.

– Her er det koblinger til flere kjente miljøer. Det vil også være personer som har koblinger opp mot for eksempel Foxtrot-miljøet.

Takle understreker imidlertid at det ikke nødvendigvis betyr at Foxtrot nettverket står bak bedrageriet.

Kom til Norge for ett år siden

De svenske kriminelle nettverkene benytter seg av to former for svindel. Det ene er såkalt phishing, hvor svindler ringer og forsøker å få deg til å for eksempel godkjenne bank ID.

Her avslører en av hovedmennene seg selv når han skrur på webkamera, uvitende om at hackeren følger med. Foto: SVT

Den andre er «safe account»-bedrageri. Det er dette SVTs dokumentar fokuserer på.

– Det som er spesielt med det, er at i safe account-sakene så er ofte angrepssummen, altså det beløpet de forsøker å ta, veldig høyt. Og så går de målrettet inn etter eldre, som vi syns er svært alvorlig.

«Safe account» innebærer at svindler utgir seg for å være noen andre, som politi eller bank, og får offeret til å overføre penger til en annen konto.

Denne formen for svindel dukket opp i Norge i fjor vår, ifølge Takle. Gjennom sommeren skjøt den fart.

– Særlig bekymret

I løpet av det siste året har det vært flere eksempler på at svenske nettverk har operert i Norge.

De knyttes til blant annet bortføringssaker, skytinger og bombeangrep. I Oslo avdekket politiet at et nettverk forsøkte å etablere seg.

Økokrim-sjef Pål Lønseth sier at de følger med på miljøene og samarbeider med svensk politi.

I den siste trusselvurderingen fra politiet ble trusselen fra organiserte nettverk beskrevet som betydelig og økende.

– I kjølvannet av dette er vi særlig bekymret for et økt konfliktnivå, der trusselen fra svenske aktører er fremtredende, sier Lønseth til NRK.

Legg på

Svensk Økokrim sa i høst at kriminelle tjener dobbelt så mye på bedrageri som narkotikahandel. Med økt oppmerksomhet kan det være vanskeligere å lure folk.

Takle synes derfor ikke det er så rart at denne svindelen har spredt seg til Norge.

– Det var sikkert lukrativt for dem å finne nytt beite, for å si det sånn. Så kan det også være at svensk politi har strammet til på en annen måte på grunn av de utfordringene de har hatt.

Og nå som flere metoder blir utbredt i Norge, har han et klart råd til de som frykter at de blir lurt.

– Hvis noen fra politiet ringer deg og sier at et eller annet har skjedd, så går det faktisk an å legge på og ringe politiet opp igjen, på et kjent nummer.