Avsender av Giske-SMS: – Ikke en del av en maktkamp

I et intervju med NRK fredag kveld sier Trond Giske at avsenderen av SMSen om Giskes dans med en ung kvinne på et utested i Oslo natt til søndag, har en politisk agenda.

I SMSen oppfordres valgkomitélederen til å be Giske trekke sitt kandidatur til nestledervervet i styret til Trøndelag Arbeiderparti, eller risikere at videoen ble lekket til mediene.

SMS-avsender Terje Ferstad i Fagforbundet avviser Trond Giskes påstand om at tekstmeldingen var en del av et politisk spill.

– Jeg tenker ingenting om maktkampen Giske snakker om. Min bekymring er at han mener det er helt greit å oppføre seg sånn. En sånn person burde ikke bekle et sentralt tillitsverv.

Denne SMSen ble sendt til leder Jorodd Asphjell i Trøndelag Arbeiderparti sin valgkomité onsdag. Foto: Skjermdump

Giske fikk ikke toppverv

Onsdag holdt valgkomitéen i Trøndelag Arbeiderparti et møte der Trond Giske ble innstilt som fylkesstyremedlem i arbeidsutvalget.

Under møtet tikket en SMS inn til valgkomitéens leder Jorodd Asphjell fra Terje Ferstad i Fagforbundet. I SMSen, som først ble gjengitt i sin helhet i VG, anbefaler Ferstad komitélederen å be Trond Giske trekke sitt kandidatur til nestledervervet i Trøndelag Arbeiderparti.

Videre i SMSen står det: «Vi sitter på video og bilder som viser Giske i full sving med tafsing på 25 år gamle damer på et utested. VG er meget interessert i denne videoen»

Fredag ble det klart at Giske ikke får noen toppverv i Trøndelag Arbeiderparti, etter bekymringsmeldingen valgkomitéen mottok om videoen.

Giske: – Uverdig spill

Trond Giske sier i et intervju med NRK fredag kveld at han ser på SMSen som en del av en maktkamp og en plan om å fjerne ham fra politikken.

– Han skriver i SMSen at han ikke synes jeg skal fortsette i politikken. Når han da melder inn en såkalt bekymringsmelding, om en hendelse de involverte ser på som uproblematisk, anser jeg det som et uverdig politisk spill.

Slik forklarer Ferstad motivasjonen for å sende SMSen:

– Jeg ville forsikre meg om at valgkomitéen var klar over hva Giske gjør når han er på byen. Oppførselen hans tyder på at han ikke har lært av det han har gjort tidligere.

Han legger til at han brukte VG som et tilfeldig bilde på mediene, til tross for at det var VG som først omtalte videoen og den påfølgende bekymringsmeldingen.

– Burde holdt seg langt unna Bar Vulkan

NRK snakket torsdag med kvinnen som danser med Giske på videoen fra utestedet Bar Vulkan i Oslo natt til søndag. Hun avfeier hendelsen som uproblematisk og sier at det var hun og venninnen som gikk bort til Giske, ikke motsatt.

Ferstad erkjenner at han ikke var i kontakt med verken jenta på videoen eller venninnen som filmet, før han sendte SMSen til Asphjell. Han er også gjort kjent med at de mener ingenting upassende skjedde.

– Det er kjempeflott at de ikke har kjent på utilbørlig oppførsel fra Giske, men det forandrer ikke oppførselen hans. Han burde holdt seg langt unna Bar Vulkan på lørdag.

Trond Giske erkjenner overfor NRK at det ikke var en god idé å la seg bli filmet og tatt bilde av på Bar Vulkan.

– Kanskje burde jeg ikke ha vært der i det hele tatt. Men jeg prøvde å være høflig og imøtekommende til de som ville ta bilde med meg.