Avinor frykter store konsekvenser av streik ved flyplassene

Flyteknikerne satte seg ned hos Riksmekleren tirsdag formiddag for å prøve å finne fram til enighet med NHO Luftfart i lønnsoppgjøret for i år. Fristen går ut natt til onsdag.

Riksmekleren har foreløpig ikke ønsket å uttale seg om fremdriften i meklingen.

Et stort antall flyteknikere ved flere flyplasser her i landet står klare til å legge ned arbeidet.

Partene brøt hovedforhandlingene 8. juni ettersom NHO ikke ville imøtekomme flyteknikerne på noen av punktene som var viktige for dem, blant annet helse og nattarbeid.

Medlemmene i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) kommer fra både Norwegian, SAS og Widerøe, og det er tatt ut plassoppsigelse for 430 av organisasjonens rundt 500 medlemmer i tariffområdet. NFO går forsiktig ut i første omgang, og har valgt å bare ta ut tre medlemmer i streik foreløpig, én person i hvert av de tre selskapene.

Ny streik truer

Meklingsfristen er ved midnatt natt til onsdag, og NFO har varslet at medlemmene vil gå ut i streik umiddelbart etter fristen hvis ikke det blir oppnådd enighet.

I verste fall vil fly bli stående på bakken. På Stavanger Lufthavn Sola er det varslet plassoppsigelse for 90 ansatte. En streik vil bety at flyplassen i praksis vil være stengt, ifølge lufthavnsjef Leif Anker Lorentzen.

Situasjonen blir ytterligere tilspisset hvis det ikke blir enighet i den andre meklingen som omfatter flyplassansatte denne uka.

Meklingen starter torsdag. Dersom det ikke kommer til enighet har LO stat og YS varslet at streik iverksettes fra fredag klokka 10.

– Ufravikelig krav

– Kravet om å få forhandle om pensjon er et ufravikelig krav fra vår side. Det må være oppfylt for at vi skal komme til enighet med Spekter og Avinor, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

PENSJONSULTIMATUM: Lise Olsen i LO Stat sier at deres krav om pensjon er ufravikelig. Foto: Pål Andreassen / LO Stat

Hun mener at Avinor vil være skyld i at en eventuell streik blir utløst.

– Vi har håp om å komme til enighet, men det er Spekter og Avinor som må endre på sitt. De må videreføre praksisen der vi har forhandlingsrett, på pensjon, sier Olsen.

Spekter vil ikke svare på om reisende bør være bekymret for streikefaren.

– Vi ønsker ikke å spekulere i dette. Vi forbereder oss nå til meklingen, der vårt mål er å til løsninger som er gode for både de ansatte og Avinor/Avinor Flysikring, slik at vi unngår streik, sier Ingvild Dahl Dørnes, kommunikasjonssjef i Spekter.

Flyplasser rammes

En streik vil ramme flere av lufthavnene i Avinor. Ved Stavanger, Haugesund, Alta, Svolvær, Sandnessjøen, Honningsvåg, Sandane og Rørvik vil det ikke kunne avvikles trafikk etter klokken 10 fredag morgen. Ved Stavanger vil også offshore trafikken stoppes av en streik.

BER REISENDE SJEKKE INFO: Kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor ber de reisende om å holde seg oppdatert via flyselskapet eller Avinors nettsider. Foto: Avinor

– Store deler av lufthavn-nettverket vil bli preget av dette i en hektisk ferietid. Avinor har ikke mer informasjon å gi på det nåværende tidspunkt, og vi ber de reisende holde seg oppdatert via sitt flyselskap eller våre nettsider, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor.

Streikeuttaket gir i denne omgang ingen konsekvenser for trafikken ved Oslo lufthavn.