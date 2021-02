Avhengige av svenske ansatte – ber om grenseløsning fra regjeringen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Grensen mellom Norge og Sverige har vært stengt for utenlandske arbeidere siden 29. januar, med noen få unntak.

Det merker også Nexans godt. Selskapet har blant annet store leveranser til energiprosjekter i Europa, og i resten av verden.

På anlegget i Halden produserer selskapet blant annet lange strømkabler som legges på havbunnen, ved hjelp av et spesialbygget kabelskip.

Mellom 30 og 40 ansatte fra Sverige hjelper til med å produsere kablene.

Direktør: – Gjør viktige oppgaver

– Spesialoperatørene er en del av et felles arbeidsmarked. De gjør viktige oppgaver for oss, sier Rune Støten, prosjektdirektør i Nexans.

Prosjektdirektøren er bekymret for at leveransene til selskapet blir forsinket, hvis de svenske ansatte må fortsette å holde seg hjemme.

– Mener dere at dere kunne tatt inn de svenske operatørene på en smittevernmessig forsvarlig måte?

– Ja, vi mener det. Vi har hatt et godt opplegg i samarbeid med de ansatte siden mars i fjor. Det har vi forsterket de siste ukene før grensestengningen var et faktum, med hyppigere testing. Dette kan vi også utvide, hvis myndighetene pålegger oss det.

Støten sier de blant annet kan utføre hurtigtesting og systematisk testing av grensearbeidere hver morgen.

Bedriften har vært nødt til å hente inn pensjonister for å løse noe av problemet, men trenger likevel sårt å få alle ansatte tilbake.

LANGE SJØKABLER: Hver strømkabel Nexans produserer i Halden kan være opp til 130 kilometer lang. Kablene kan skjøtes sammen ute på havet ved hjelp av et eget kabelskip. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Ber om krisepakke

Hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet i Nexans i Halden, Hans Petter Bærem, er bekymret for de svenske kollegene.

– Det er svært kritisk for den enkelte når lønnen plutselig opphører. Myndighetene stengte ned grensen på et døgns varsel. Etter det har våre svenske kolleger levd på forskuttering av ferie og avspasering.

De svenske kollegene er grensependlere og en del av det norske trygdesystemet, sier Bærem.

– Det er en helt klar forventning fra kollegene våre om at hvis ikke grensene åpnes, må det komme en økonomisk redningspakke fra regjeringen.

NHO bekymret

Nexans i Halden er langt fra alene om å være avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

NHO-sjef Ole Erik Almlid peker på en undersøkelse NHO har gjennomført blant sine medlemsbedrifter.

– 27 prosent av de bedriftene som har utenlandsk arbeidskraft, sier nå at dette har påvirket prosjektene og fremdriften allerede, og at dette vil forverre seg hvis innreiserestriksjonene fortsetter.

– Samtidig har vi forståelse for at det må være smitteverntiltak. Men vi må gjøre alt vi kan for både å ha smittevern, og sikre at vi bevarer arbeidsplasser, sier Almlid.

– Hva ønsker dere regjeringen kommer med i løpet av morgendagen?

– Vi håper at man etter hvert åpner opp litt, eventuelt har dispensasjoner og et system så man klarer å både få arbeidskraften inn, og holde smitten nede. Så vi er i dialog med regjeringen dag for dag, for å se hvordan vi kan gjøre dette best mulig, sier Almlid.

Solberg: – Reglene kan justeres

Onsdag er det ventet at regjeringen kommer med en avklaring om hvilke innreiseregler som vil gjelde fremover.

Da har det gått to uker siden regjeringen først varslet om at reglene ville skjerpes inn.

På en pressekonferanse mandag sa statsminister Erna Solberg (H) til NRK at reglene for innreiseregimet kan justeres.

– Vi ser på muligheter hvor vi skal være sikre på at vi har kontroll. Det vil bli veldig begrenset i begynnelsen. Men vi må komme tilbake igjen til det når vi er ferdige med behandlingen av disse sakene, sa Solberg.