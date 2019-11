Flere av selskapene overførte store summer via kontoer i Norges største bank, DNB.

Opplysningene tvang i forrige uke Bernhard Esau til å gå av som fiskeriminister. I slutten av oktober var han i Norge og deltok på en internasjonal havkonferanse sammen med en rekke norske regjeringsmedlemmer.

På konferansen deltok også statsminister Erna Solberg (H), kronprins Haakon, fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp), utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Statsråd Esau holdt et lengre foredrag på konferansen og ble fotografert med blant andre statsminister Solberg.

Bekrefter pågripelse i Namibia

Nå er den tidligere ministeren arrestert, bekrefter namibiske korrupsjonsetterforskere til NRK.

– Ja, den tidligere fiskeriministeren Bernard Esau og en mistenkt, Ricardo Gustavo, er arrestert. Antikorrupsjonskommisjonen i Namibia er jobber fortsatt med å arrestere flere mistenkte som er ettersøkt.

– Vi ber norske myndigheter om all mulig bistand for å raskt kunne gjennomføre etterforskningen, sier sjefen for Antikorrupsjonskommisjonen i Namibia, Paulus Noa, til NRK.

Etter det NRK kjenner til jakter politiet på flere personer i forbindelse med saken.

Talte for norske statsråder

HOLDT TALE: Bernhard Esau var fortsatt fiskeriminister i Namibia da han holdt tale i Oslo for en måned siden. Foto: Our Ocean 2019 / Utenriksdepartementet

I sin tale i Oslo for en måned siden gratulerte Esau kongedømmet Norge med en godt organisert konferanse.

– Norge og Namibia har mye til felles, påpekte statsråd Esau, og viste til fiskerienes store betydning for landenes økonomi.

Bernhard Esau har vært fiskeriminister i Namibia siden 2010. 13. november i år trakk han og justisministeren seg fra regjeringen etter avsløringer om mulig korrupsjon og hvitvasking.

Esau ble beskyldt for å ha tatt imot bestikkelser i forbindelse med at Islands største fiskeriselskap Samherji fikk fiskekvoter i landet.

I dag ble han pågrepet av politiet i Namibias hovedstad Windhoek, ifølge lokale medier.

Avisen New Era som er eid av namibiske myndigheter skriver: «Akkurat inn: Tidligere fiskeriminister Bernhard Esau og den suspenderte lederen i Investec Asset Management Namibia Ricardo Gustavo har blitt arrestert i dag, trolig for deres påståtte involvering i den 150 millioner namibiske dollar bestikkelsesskandalen.»

Det var radiokanalen Eagle FM Namibia som først meldte at de var plukket opp av politiet i Windhoek:

– Det stemmer at vi har arrestert personene som omtales, sier sjefen for hele den namibiske politistyrken Sebastian Ndeitunga til avisa The Namibian.

Han opplyser til avisa at de pågrepne kan holdes i 48 timer, og selv kan kreve å bli løslatt mot kausjon.

Avslørte fiskeriskandale

Det er Wikileaks, den islandske allmennkringkasteren RUV, Al Jazeera og den islandske avisen Stundin som først avslørte korrupsjonssaken.

Bernhard Esau var i Norge for en måned siden da det Norge var vertskap for en stor internasjonal havkonferanse. Our Ocean 2019 ble arrangert 23. og 24. oktober.

Samherjis datterselskaper, registrerte på Kypros, hadde kontoer i DNB. Fra disse kontoene skal det ha gått store penger til en konto i Dubai, tilknyttet personer med nære relasjoner til fiskeriminister Esau.

DNB stengte kontoene til to av selskapene, og har uttalt de ikke har lov til å si mer om saken, men samarbeider med Økokrim.