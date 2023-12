Avdøde i Lørenskog tidligere tilknyttet MC-klubb

Fire personer er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en mann i 30-årene ble funnet død i en bil på en parkeringsplass i Lørenskog fredag morgen.

Alle fire nekter straffskyld etter siktelsen.

Den avdøde er en mann i 30-årene.

Skutt

Etter det NRK kjenner har mannen skuddskader i hodet.

Politiet bekrefter at mannen ble skutt.

– Etterforskningen har vist at han er skutt. Han er skutt mens han satt i en bil, sier politiadvokat Marit Aurdal til NRK.

Politiadvokat Marit Aurdal bekrefter at den døde mannen ble skutt. Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Det forteller hun etter fengslingsmøter ved Romerike og Glåmdal tingrett. Der har politiet bedt om fire uker varetektsfengsling for de fire personene som nå er siktet for drap eller medvirkning til drap. Alle de fire var på stedet da politiet kom fram til bilen, ifølge politiadvokaten.

Ifølge politiet har de knyttet seg både til åstedet og den avdøde.

Alle de fire nekter straffskyld.

– Hva kan dere si om grunnlaget for siktelsene?

– Det er en samlet vurdering basert på etterforskningen som er gjort. Blant annet funn på stedet, avhør og undersøkelser. Samlet mener man at det er skjellig grunn til mistanke, sier politiadvokat Aurdal.

Politiadvokaten bekrefter at politiet mener de har kontroll på skytevåpenet som de tror er drapsvåpenet.Den avdøde er straffedømt en rekke ganger, og har tidligere vært knyttet til en MC-klubb.

Etter det NRK får opplyst, har avdøde vært i Ukraina flere ganger siden krigen i landet brøt ut.

Dette er noe som også bekreftes av advokaten som har representert den avdøde mannen en rekke ganger.

Familien: – Helt uventet

NRK har snakket med advokaten som nå får oppdraget som bistandsadvokat for de pårørende. Han har nylig snakket med dem om dødsbudskapet.

– De reagerer naturligvis med sjokk og sorg. Dette var helt uventet. De tar det svært tungt, sier advokat Erling Mehus til NRK.

Advokaten har de siste 15 årene vært den avdøde mannens forsvarer i ulike saker.

Mehus sier at det ennå er tidlig for de pårørende, men at han vil støtte dem mens etterforskningen pågår.

– De har tillit til at politiets etterforskning avdekker hva som har skjedd med deres nære, sier han.

Frifunnet for medvirkning til drap

Den avdøde mannen ble i 2019 frifunnet for medvirkning til drap på et medlem av en MC-klubb i Asker i 2017.

Totalt var syv personer tiltalt i saken, to av dem for selve drapet og fem andre for trusler, sporskjuling eller medvirkning til kroppsskade.

Alle de tiltalte var medlemmer av en tidligere MC-klubb. To av medlemmene ble dømt til 13 og 14 års fengsel for drapet.

Bildet er fra da et MC-medlem ble drept i 2017. Den nå avdøde mannen i Lørenskog var tiltalt i saken, men ble frifunnet i 2019. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Den nå avdøde mannen er tidligere dømt for flere tilfeller av vold, ran og brudd på vegtrafikkloven. Han er også dømt for narkotikalovbrudd og tyveri, men dette ligger noen år tilbake i tid.

Funnet død i bil

Det var natt til fredag at politiet rykket ut til et mistenkelig dødsfall i Lørenskog.

I en bil på en parkeringsplass fant de den døde mannen i 30-årene. I en melding på X, skrev politiet først at ikke det var noe som tydet på at det hadde skjedd noe straffbart.

Fredag gjorde krimteknikere fra politiet undersøkelser i bilen avdøde ble funnet i og på parkeringsplassen hvor bilen stod i Lørenskog. Foto: NRK-tipser

Lørdag opplyste Øst politidistrikt derimot at fire personer var pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. De ble først pågrepet for brudd på våpenloven. Siktelsen ble så endret til å ha unnlatt å hjelpe en person som var i fare for å miste livet, før den ble skjerpet igjen.

– Han har forklart seg i et detaljert avhør i går, jeg var til stede da, men detaljene i avhøret vil jeg ikke kommentere, sier advokat Ole Kristian Ringnes til NRK. Han forsvarer en av de siktede.

De tre andres forsvarer, Hilde Mo, Anette Myrhaug og Eirik Gjerstadberget, sier alle til NRK at klientene deres nekter straffskyld.

Forsvarer: – En ulykke

En av forsvarerne bekrefter til NRK at den avdøde i flere år hadde vært bekjent med i alle fall en av de siktede.

Advokat Geir Lippestad som er forsvarer for en av de siktede som nekter å ha noe med et drap å gjøre.

Geir Lippestad er forsvarer for en av de siktede. Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

– Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen. Han har forklart at dette var en tragisk ulykke, sier Lippstad til NRK.

Den siktede mannen som Lippestad representerer har forklart seg både for politiet og i retten under fengslingsmøtet. Han ønsker å bli løslatt.

– Han mener han ikke har noe med dette tragiske dødsfallet å gjøre, sier Lippestad.