Avdød mann i 50-årene drapssiktet etter dødsfallene i Ål

Politiet etterforsker dødsfallene i Ål som drap og selvdrap. Det er ingen indikasjoner på at det er flere personer involvert i hendelsen.

– Status i etterforskingen tilsier at en kvinne og to voksne barn har blitt skutt, og at gjerningsmannen deretter har tatt sitt eget liv. Saken etterforskes derfor nå som drap og selvdrap, og gjerningsmannen som er død har status som siktet i saken, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen.

Politiadvokat Ann-Iren Svane Mathiassen. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Det hele startet med en bekymringsmelding i 15-tiden lørdag ettermiddag, opplyste politiet søndag. En av de døde møtte da ikke opp til en avtale.

Ved 20-tiden lørdag kveld dro politiet til boligen da de ikke fikk svar fra de som bodde der.

På åstedet fant politiet fire døde og et våpen som de mener kan knyttes til hendelsen.

Politiet har beslaglagt et skytevåpen som knyttes til hendelsen.

– Så mange svar som mulig

Svar på en foreløpig obduksjon ventes i løpet av et par dager, og politiet jobber også med kriminaltekniske undersøkelser og vitneavhør.

– Det er for tidlig å si noe om de bakenforliggende årsakene til denne alvorlige hendelsen, alt tyder på at vi her står overfor en hendelse som innebærer at gjerningspersonen er død. Gjennom etterforskingen er det vårt ansvar å gi så mange svar som mulig til de etterlatte, sier politiadvokaten.

– En forferdelig vanskelig situasjon

– Det er en veldig vanskelig situasjon, men det er slik at etter straffeloven og straffeprosessloven så har man krav på forsvarer selv om man er død. Det som er viktig nå er at man ivaretar pårørende og nærstående som står i en forferdelig vanskelig situasjon. Det er politiet som skal stå for informajsonsflyten, sier forsvarer Sidsel Katralen til NRK.

FORSVARER: Advokat Sidsel Katralen er oppnevnt som forsvarer for den siktede. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Hun legger til at hennes funksjon som forsvarer er å ha en kontrollfunksjon

– Og da blir min arbeid å følge med på etterforskningen, sier hun.

Politiet opplyste i går at de avventer tekniske undersøkelser på stedet og obduksjonen, for å se om dødsårsaken samsvarer med våpenetet som er funnet.

De fire døde er folkeregistrert på adressen.