«NSB regiontog til Oslo kl. 12:15 forventes klokka 12:42 på spor 3. Toget har passert Hokksund», sier stemmen i høyttalerne på Lysaker stasjon. Toget er altså nesten en halv time forsinket, men det har i det minste forlatt Hokksund, omtrent fem mil unna.

Sjef for kunde- og trafikkinformasjon, Victor Hansen i Bane Nor. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Stemmen tilhører datasystemet som blir kalt «Kari», som automatisk skal gi beskjed om hvor toget ditt er og når det kommer.

– Målet er at kundene skal få raskere informasjon slik at de kan ta egne valg ved eventuelle forsinkelser og avvik, sier Victor Hansen, sjef for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor, som det tidligere Jernbaneverket heter fra nyttår av.

Det nye systemet, som ifølge Hansen kostet drøyt 40 millioner kroner, skulle tas i bruk over hele landet i august i fjor, men ble først tatt i bruk i november. Det skjedde ikke uten problemer.

Seint og tidlig

Kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz. Foto: NSB

– Vi sliter med at beskjeder kan komme litt tidlig eller litt sent, sier Victor Hansen.

Ofte er det NSB som får høre det når informasjonen ikke er riktig.

– Vi får noen tilbakemeldinger fra kunder som opplever at de ikke får informasjonen i tide eller at den ikke er helt riktig når de får den, sier kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz i NSB persontog.

VET DU NOE OM DETTE? Kontakt NRKs journalist!

Hun ber kunder som oppdager feil melde fra om hvor det var og hva det gjaldt.

Passerende tog har passert

I mange tilfeller er folk på plattformen advart om passerende tog enten altfor tidlig – eller for seint. Jernbanefolk NRK har snakket med mener det er svært viktig at et passerende tog varsles før det passerer, ikke etterpå.

På Lysaker stasjon har NRK hørt at et passerende tog ble ropt opp både lenge før og en god stund etter at det hadde passert. Foto: Helle Westrum / NRK

– På de stasjonene der vi hadde det problemet, har vi etablert manuelle rutiner, slik at vi også der kommer før, sier Victor Hansen.

Tatt ut av bruk mange steder

Feilene gjorde at automatstemmen etter kort tid ble tatt ut av bruk ved en rekke stasjoner på Bergensbanen, Dovrebanen og Sørlandsbanen. I stedet tok lokale informatører over.

Bane Nor mener det bare skal feilretting og justering til, og planlegger å ta «Kari»-systemet i bruk også på de mest trafikkerte stasjonene i landet snart.

– Vi regner med at vi innfører dette på Oslo S og Nationaltheatret i løpet av et par ukers tid, sier Victor Hansen.