Australia: Britisk «strikkehær» hjelper brannskadde dyr

Australias skoger har stått i flammer i flere måneder nå.

Knusktørr vegetasjon og vind gjør det vanskelig å få kontroll over flammene som så langt har drept over 500 millioner dyr.

Nå har en «hær» bestående av 20.000 britiske amatørhåndverkere engasjert seg i kampen om å redde de brannskadde koalaene, pungrottene og kenguruene ved å sy, hekle og strikke hjelpeutstyr.

Saken ble først omtalt av The Times.

Strikker kengurulommer og koalavotter

Flere typer pungdyr er avhengig av morens lomme for å overleve barndommen, men brannene har ført til at mange dyr er blitt foreldreløse og hjemløse. Uten mor må dyrene ha kunstige lommer og vesker.

Flere hundre millioner dyr er rammet av skogbrannene i Australia. Foto: Saeed Khan / AFP

De frivillige britene syr, strikker og hekler derfor kunstige kengurulommer, fuglereder, kolalavotter og tepper.

Gruppen som kaller seg «The UK Crafters United» har så langt sendt mer enn ett tonn med plagg av ull, gammelt tøy og sengetøy til Australia.

Siden september har skogbrannene i Australia ødelagt nærmere 2000 hjem og drept minst 28 personer, og nærmere en milliard skapninger som lever i skogen.

HJELP: Kolalaer, pungrotter og kenguruer får vann, mat og pleie etter å ha blitt reddet ut av brannområdene. Foto: Paul Sudmals / Reuters

– Viser Storbritannia fra sin beste side

Det var 51 år gamle Niki Cardwell som startet den landsomfattende gruppen gjennom Facebook etter at «Animal Rescue Craft Guide»i Australia ba om hjelp.

Etter å ha fått tusenvis av forespørsler fra briter som ville hjelpe måtte hun til slutt hyre et eget team for å koordinere sy- og strikkearbeidet.

– Jeg hadde aldri trodd at folk ville respondere på denne måten da jeg opprettet gruppen. Nå jobber vi døgnet rundt og det er hardt arbeid, men det har gjort at jeg har fått ny tro på menneskeheten. Disse menneskene viser Storbritannia fra sin beste side, sier Cardwell til The Times.

REDDES: Flere tusen koalaer har dødd i flammene i de australske skogene. De som er reddet ut av brannområdene får nå sokker, votter og pleie. Foto: Stringer/australia / Reuters

De frivillige er alt fra barn til pensjonister lokaliser på Orknøyene i nord, til Guernsey i sør. For at utstyret skal bli ordentlig er det sendt ut egne mønsterveiledninger som viser hvordan de skal strikke, hekle og sy kenguruposer.

Ifølge Cardwell er det flest kvinner som har tilbudt seg å sy og strikke, mens flere menn har tatt kontakt for å pakke klærne før det sendes av gårde.

Den britiske bilprodusenten Bentley, har allerede tilbudt seg å levere flere kasser med hjelpeutstyr fra «strikkehæren» denne uken. Gruppen er også i kontakt med flere flyselskaper om å få sendt plaggene fortløpende.