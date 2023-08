– Vi ventar at alle Ap-styrte kommunar kuttar over halvparten av klimagassutsleppa sine dei neste fire åra. Det er noko kvar einaste ordførar frå Arbeidarpartiet pliktar seg til, fortel AUF-leiar Astrid Hoem.

– Skal vi nå målet om 55 prosent kutt innan 2030 i Noreg er vi heilt avhengige av at kommunane kuttar massivt i klimagassutslepp, held ho fram.

Noreg har eit mål om at klimagassutslepp i 2030 skal vere 55 prosent lågare enn i 1990. Målet blei skjerpa frå 40 prosent til 55 prosent i 2022.

Norges klimagassutslipp og klimamål målt i millioner tonn CO₂-ekvivalenter 0 20 40 60 millioner tonn CO₂-ekvivalenter ? Trykk for forklaring av CO₂-ekvivalenter. 1990 2000 2010 2020 2030 Norges klimamål 23,1 mill. tonn årlig SSB Kilde: Gå til NRKs Klimastatus Hva er Norges klimamål? Innen 2030 skal Norge kutte minst 55 prosent av klimagassutslippene i forhold til 1990-nivå. Målet skal nås i samarbeid med EU. Innen 2050 skal 90-95 prosent av norske utslipp kuttes. Dette betyr at vi må kutte utslipp i rekordfart. De siste ti årene har vi klart å kutte rundt 5 millioner tonn, de neste ti skal vi kutte rundt 25 millioner tonn. Hvordan skal Norge nå klimamålet? Norge skal kutte utslipp på to måter, fordi utslippskildene kan deles i to: Kvotepliktige utslipp: Dette er særlig utslipp fra industri og olje/gassplattformene. Utslippene er omfattet av EUs kvotesystem: For å slippe ut klimagasser må industrien kjøpe tillatelser (kvoter) i EU til den prisen kvotemarkedet bestemmer. Stadig høyere pris og færre kvoter skal tvinge frem utslippskutt der det er enklest å gjennomføre. Ikke-kvotepliktige utslipp: Dette er klimagassutslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og oppvarming i bygg. Dette kalles ikke-kvotepliktig sektor fordi man ikke trenger kvoter for å slippe ut klimagasser. Hvordan Norge kan kutte utslippene i denne sektoren er beskrevet i fagrapporten «Klimakur 2030». Politikerne bestemmer hvilke av tiltakene fra rapporten som skal iverksettes. Norge kan også kutte ikke-kvotepliktige utslipp ved å betale for utslippskutt i andre europeiske land. Regjeringen sier at de planlegger å klare målene uten å bruke denne muligheten, men den kan brukes hvis det blir «strengt nødvendig». For Norge er utslippene i de to sektorene omtrent like store: I 2019 slapp de ut rundt 25 mill. tonn klimagasser hver. Hva skjer om Norge ikke når klimamålet? Det kan bli politisk pinlig. En sannsynlig løsning er at Norge velger å betale for utslippskutt i andre land. Norge kan også bli ilagt sanksjoner dersom vi ikke når målene vi har avtalt med EU. Norge skal jevnlig rapportere kutt til FN, i tråd med målene satt i Parisavtalen. Her er det ikke fastsatt noen sanksjoner for dem som ikke oppfyller forpliktelsene sine.

NRK snakkar med Hoem kort tid før ho held tale pål AUFs sommarleir på Utøya. Ho fortel at ho trur klima blir eitt av dei viktigaste temaa under kommunevalet i år.

– No er det jo lokalval, og for oss i AUF er det viktig at også lokalpolitikken hugsar på at kvart klimagassutslepp tel. Viss ein klarer å kutte i kommunen, så klarer ein også å kutte i Noreg.

– Eg liker ikkje å love ting eg ikkje kan halde

Ordførarkandidat i Sandnes kommune er ikkje særleg begeistra for oppmodinga frå ungdomspartiet.

Ordførarkandidat i Sandnes kommune Arne Buchholdt Espedal meiner tidshorisonten er for stram. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Eg liker ikkje å love ting eg ikkje kan halde. Eg skulle ønskje eg kunne love 50 prosent kutt på fire år, men det trur eg ikkje det er nokon som kjem til klare, seier Arne Buchholdt Espedal.

– Det er jo eit viktig tema, og vi må ta tak i klimautfordringane og gjere det på alvor. Men eg trur tidshorisonten er for stram til at det er mogleg å gjere noko med det, held han fram.

Espedal fortel at den største punktutsleppet i kommunen er forbrenningsanlegget. Dei håpar dei i framtida kan gjennomføre karbonfangst og langring på anlegget, men teknologien er der ikkje ennå.

– Det vil ta litt tid før teknologien er moden og vi faktisk får bygd det.

Har ikkje verkemidla

Jørgen Vik, ordførar for Arbeidarpartiet i Lillestrøm, meiner kommunen ikkje har verkemidla til å gjennomføre dei kraftige utsleppskutta som Hoem etterlyser.

Jørgen Vik er i dag ordførar i Lillestrøm. Foto: Live Wold / NRK

– Utfordringa med det er at vi sjølv ikkje bestemmer over alt saman, fortel Vik.

– Til dømes går E6 gjennom Lillestrøm kommune, og transport er det største utsleppet i kommunen. Vi kan jo ikkje gjere noko med E6 som kommune, fortset han.

Europavegen E6 går frå Kirkenes i nord til Trelleborg i Sverige i sør. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er godt av vi blir utfordra på klima- og miljøspørsmål. Det treng vi heile tida å utfordre kvarandre på, samstundes så trur eg at utfordringa må bli retta mot kandidatar i fylkestingsvalet, og i regjeringa og på Stortinget, seier Vik.

Klima øvst på dagsorden

Hoem meiner kommunane, næringslivet og regjeringa må spele på lag for å for å få ned utsleppa.

– Det har jo vi gått til val på så den lovnaden ventar vi at Ap leverer på, fortel ho.

Kor lett er det for kommunane å innfri dette?

– Viss ein har det som prioritet i alt det ein gjer så tenker ein også klima. No skal vi bygge ein skule då er klima øvst på dagsorden. No skal vi gjere eit større innkjøp då er klima øvst på dagsorden.

–Då er det mogleg å få til, svarar Hoem.

Arne Buchholdt Espedal trur likevel ikkje klima blir den viktigaste saka i Sandnes.

– Eg trur nok nokon kjem til å ta opp klima, men eg trur skulepolitikk blir eit hovudpunkt, avsluttar han.