AUF-leder: – Ap bør ligge på over 30 prosent

En hundreårig tradisjon er brutt: Arbeiderpartiet er ikke lenger Norges største parti ved et valg.

Da NRK presenterte sine første prognoser kl. 21 var det tallet 21,3 prosent som lyste mot Ap-vaka. Det kom forsiktig jubel fra Arbeiderparitets valgvake i den store salen i Oslo kongressenter på Youngstorget. Men når resultatet hadde sunket inn ble det ganske stille. Nå er Høyre Norges største parti.

Da tallene tikket inn var det ikke Ap som lå øverst som største parti, men Høyre. Foto: Torstein Bøe / NRK

Sist valg Høyre var landets største parti var i stortingsvalget i 1924. Siden da har Arbeiderpartiet vært største parti i alle valg.

– Ap må opp

AUF-leder Astrid Hoem mener Arbeiderpartiet bør være et parti som ligger på over 30 prosent.

– For oss er det et mål at Ap skal være det største partiet og et mål at vi skal ligge over 30 prosent, så hvis vi ikke gjør det så må vi jobbe for at vi gjør det om to år, sier Hoem til NRK.

– De tallene vi ser nå er lave, men samtidig så startet vi mye lavere, så det har vært en voldsom mobilisering fram mot valget nå, legger hun til.

Heller ikke leder i Fagforbundet, Mette Nord er fornøyd med at Ap er så nært 20-tallet.

– Vi må opp. Samtidig er dette 370 forskjellige valg og dette er bare frøste prognosen i dag og jeg forventer at vi kommer til å se en forbedring utover kvelden og natta.

– Er du overrasket?

– Nei, dette er ikke overraskende at vi har dalt, men samtidig har det vært en positiv utvikling de siste ukene. Det har vært en formidabel jobb som har vært gjort, sier hun til NRK.

– Vi må ha innflytelse

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sitter på første rad på Aps valgvake. Han synes det er tidlig å kommentere, men starter positivt.

– Vi har jo hatt målinger på 15-16 prosent så sånn sett har jo valgkampen gått veldig bra, men det er jo klart vi vil jo helst være største parti, sier han til NRK.

– Hva betyr det for dere å ikke være største parti?

– Vi mener at vi bør være største parti så det må være målsetningen for neste valg å komme tilbake dit.

– Så det er viktig å være størst?

– Det viktige er jo å få innflytelse, så det viktigste er jo å bygge brede koalisjoner som gjør at vi har makt. Det nest viktigste er å være størst, sier Espen Barth Eide til NRK.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er ikke fornøyd med at Ap ikke er størst. Foto: Torstein Bøe / NRK

Har hørt på hardrock

Et kommune- og fylkestingsvalg handler om lokalpolitikk, og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen fikk trampeklapp da han rett før valgresultatet kom entret scenen.

På vei inn på Aps valgvake fikk han spørsmål fra journalister om hva han har gjort i dag?

– Jeg har gått i skauen. Hatt musikk på øra og gått inn i Lillomarka i flere timer, bare på stier sånn at jeg er helt sikker på å ikke møte folk.

– Hva slags musikk har du hørt på?

– Det har vært mye 80-talls hardrock sånn at jeg kan tenke på noe helt annet, svarer Johansen til NRK.

– Du er forberedt på nederlaget?

– Jeg er forberedt på at dette kan bli spennende og en lang natt.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen ble overfalt av journalister på vei inn på Aps valgvake. Foto: Torstein Bøe / NRK

Skandaler på en snor

Anniken Huitfeldt ankom Aps valgvake før Oslos byrådsleder, men smatt fort inn på bakrommet der pressen ikke slipper til. Hun har stått for én av de fire habilitets-skandalene i regjeringa denne våren og sommeren.

Først kom saken der nestleder Tonje Brenna måtte stå skolerett fordi hun hadde gikk styreverv til en god venn, samme uke kom nok en habilitetssak som endte med at kulturminister Anette Trettebergstuen gikk av. Rett før sommerferien kom saken som denne gangen ikke gjaldt Ap, men Senterpartiet. Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe hadde kjøpt aksjer i blant annet Kongsberggruppen og måtte gå.

Kunnskapsminister Tonje Brenna måtte også svare for en habilitetssak i sommer. Foto: Torstein Bøe / NRK

Mange i regjeringsapparatet og Ap trodde nok de kunne puste lettet ut, men 30. august sprakk nyheten om at mannen til utenriksminister Anniken Huitfeldt hadde gjort mer enn 100 aksjetransaksjoner mens hun var utenriksminister.