– Kvinner må ikke gå automatisk i angrepsmodus når temaet er menns problemer.

Det sier nestleder i AUF, Gaute Skjervø, fra ungdomspartiets sommerleier på Utøya.

I en tjåka full gressbakke var det duket for åpen diskusjon om hva i alle dager AUF og Arbeiderpartiet skal gjøre for å vinne over unge mannlige velgere.

Tallene snakker for seg selv. I lokalvalget i 2023 stemte kun 6 prosent av menn mellom 20 og 25 år på Arbeiderpartiet. Til sammenlikning stemte 56 prosent av dem på enten Høyre eller Fremskrittspartiet.

Dessuten gjorde de to sistnevnte et brak av et skolevalg. De ble henholdsvis størst og nest størst med 21,9 og 19,5 prosent av stemmene blant videregåendeelevene.

Med seg på scenen sammen med Skjervø og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) var komiker Erlend Mørck, influenser og komiker Sunniva Tillson, bedre kjent som StSunniva, og influenser Gard Øksendal, eller Mankegard, som han heter på TikTok.

PROMO: Gard Øksendal, Mankegard på TikTok, er svært populær på plattformen hvor han også reklamerer for sin deltakelse på AUFs sommerleir.

– Hvorfor er det akkurat disse dere har invitert?

– Både fordi dette er influensere som omgås en digital verden hvor unge menn bruker mye av tiden sin, og fordi mye av de likestillingsdiskusjonene vi ser i dag foregår på TikTok. Denne gjengen snakker til veldig mange unge mennesker, svarer Skjervø.

Kommunikasjonsproblem

AUF-eren ser en skjevhet i hvordan politikken deres formidles til kvinner og menn.

– Jeg tror det først og fremst handler om en erkjennelse av at vi ikke har gjort nok for likestillingens neste steg, sier Skjervø.

Skolevalget 2023 Nasjonale resultater i skolevalget 2023. Elevene har stemt som om det var et fylkestingsvalg. Sammenlignet med tilsvarende valg i 2019. Parti Oppslutning Endring 21,9% H +8,9 19,5% FRP +11,4 17,0% AP −9,5 11,1% SV +1,3 9,4% V −0,7 6,0% SP −2,1 3,8% MDG −7,1 2,8% KRF +0,5 2,7% R −2,3 5,7% Andre −0,5 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Kilde: Sikt

Han mener de har lykkes godt med å vise velgerne at Ap leder an i kvinnekampen, men at det samme har skortet på mannesiden.

Ifølge nestlederen har verken AUF eller moderpartiet utviklet et godt nok språk for å snakke til menn om deres problemer og utfordringer, som Skjervø mener starter tidlig i livet.

AUF-nestleder Gaute Skjervø har invitert flere TikTok-influensere for å nøste i hvordan Arbeiderpartiet kan vinne unge, mannlige velgere. Foto: Vilhelm Bjørgul / NRK

– Jeg mener at vi har rigga et skolesystem for de som er flinke til å sitte helt i ro i 13 år, sier Skjervø og legger til:

– Vi vet at menge gutter faller fra i skolen når de møter en inaktiv, akademisert og digital skole som ikke er tilpassa de som skal jobbe med hendene sine i fremtiden.

– Fremstår desperat

Til NRK sier Sunniva Tillson at hun har kommet til sommerleiren for å vise at det går an å gjøre ting annerledes.

Panelet med tittelen «Hva gjør vi med gutta?» var populært blant de unge politikerne.

TikTok-profilen Mankegard tenkte høyt om hvorfor venstresiden taper kampen om de unge gutta.

Influenserne Sunniva Tillson og Gard Øksendal var invitert til Utøya, sammen med NRK-profil Erlend Mørch. Her på scenen sammen med kulturminister Lubna Jaffery (Ap) og AUF-nestleder Gard Skjervø. Foto: Vilhelm Bjørgul / NRK

Han mener høyresiden var raskere enn venstresiden til å snakke om guttas problemer.

– De kom tidige inn og så en tendens, men nå når venstresiden kommer, så virker det ikke like genuint. Man fremstår litt desperat, sier han fra scenen.

Ifølge ham, oppleves det som om høyresiden tok menn på alvor tidligere enn sine politiske motstandere.

Velle: – Frekt

Det har dukket opp en bukett av toppolitikere rundt omkring med stor appell blant unge mannlige velgere. Særlig på høyresiden.

Det franske ytre høyre-partiet Nasjonal Samling har partileder Jordan Bardella (28). Polen har ytre høyre-alliansen Forbundet for frihet og uavhengighet, ledet av Slawomir Mentzen (37). Danske Liberal Alliance har Alex Vanopslagh (32), for å nevne noen.

Samtlige har gjort svært gode valg den siste tiden. Her hjemme har Fremskrittspartiet ungdomspartileder Simen Velle (23).

VIRAL: Å interagere med egen følgerskare er Simen Velles suksessoppskrift for å lykkes på TikTok. Han mener AUF gjør det motsatte. Foto: Alf Simensen / Alf Simensen / NRK

Han har over 34 000 følgere på TikTok. Til sammenlikning har AUF-leder Astri Villa Hoem litt over 4500.

Til NTB torsdag sier AUF-lederen at de borgerlige partiene fremstår som «life coacher» på plattformen, men uten å ta politisk ansvar selv. Dette får Velle til å reagere.

– Fravær av sosialdemokrati er ikke det samme som fravær av politikk. Unge nordmenn stemmer på andre politiske løsninger enn de Astrid Hoem og AUF forfekter, og det er faktisk ganske frekt å late som noe annet.

– Mener du at din suksess på TikTok kun handler om politikk?

– Nei, jeg mener at det er en sammensatt ting. Det kan godt hende at jeg har teken på sosiale medier, ikke vet jeg. Men det å tro at man klarer å vinne et valg bare på sosiale medier, er å se spøkelser på høylys dag i mine øyne.

MUNNHUGGERI: Influenser og komiker StSunniva sammen med Fpu-leder Simen Velle før NRKs Debatten tidligere i år. Førstnevnte reagerte kraftig etter et utspill fra Velle om at noen få menn har tilgang på alle jentene. Foto: Ksenia Novikova

Velle avviser at han har et spissere budskap enn andre på sosiale medier, men erkjenner at hans måte å kommunisere på skiller seg ut.

– Det jeg gjør er at jeg faktisk snakker til og med de menneskene som stemmer på meg. Jeg ønsker å løse problemene deres, ikke å fortelle dem hva problemene deres er.

På spørsmål om influenserne på sommerleir får betalt, opplyser AUF at de i utgangspunktet ikke betaler noen gjester honorar, med mindre bidraget krever ekstra forberedelser fra de som stiller opp. I de tilfellene honorar gis er det snakk om symbolske summer, ifølge ungdomspartiet.