AUF advarer mot å flytte 22. juli-senteret

Forrige uke kom planene det nye regjeringskvartalet. Der er den framtidige plasseringa av 22. juli-senteret fremdeles uavklart.

Senteret forteller historien om terrorangrepet 22. juli fra start til slutt. I dag ligger senteret rett ved siden av Høyblokka i Regjeringskvartalet. Senteret åpnet i 2015, og det har hele tiden vært klart at den nåværende plasseringen av senteret er midlertidig.

I forrige uke ble stortingsmeldingen om gjenoppbygningen av regjeringskvartalet presentert. Der står det at regjeringen skal komme tilbake til endelig plassering av senteret.

– Hvis 22. juli-senteret flyttes fra der angrepet skjedde, så sletter man sporene og bevisene etter terroristen, sier generalsekretær i AUF Sindre Lysø til NRK.

Generalsekretær Sindre Lysø i AUF. Foto: Brage Lie Jor / NRK

Viktig med synlige bevis

Over 160 000 mennesker har besøkt senteret siden det åpnet.

Lysø mener at det er viktig at senteret blir det er.

– Vi ser at vi lever i en verden med stadig mer konspirasjonsteorier, hvor alternative virkeligheter får fotfeste, og da er det viktig at vi har noen synlige bevis på at angrepet fant sted, sier Lysø.

Det at resten av regjeringskvartalet nå er ferdig planlagt, er bakgrunnen for bekymringen til AUF.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sikkerhetsmessige årsaker

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sier til NRK at noe av grunnen til at plasseringen av senteret ikke er avklart, er sikkerhetshensyn.

AUF vil at senteret skal plasseres i samme bygg som Statsministerens kontor og Justisdepartementet, men det kan altså innebære en sikkerhetsutfordring.

– Vi er nødt til å ta sikkerheten til både de besøkende og de som skal jobbe i kvartalet på alvor, og det betyr at vi må gå de nødvendige veiene for å se hva som er mulig, sier Mæland.

Mæland sier at de jobber med å finne en løsning.

– Vi har god dialog med både støttegruppa og AUF, så de er informert om statusen, sier Mæland.