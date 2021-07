Atter en nedskalert pilegrimsferd til Mekka: – Bare for rike folk

Den fem dager lange feiringen av hajj, en av Islams fem søyler, begynner i kveld.

Det er usedvanlig folketomt i området rundt hovedmoskéen i Mekka, som ved tidligere utgaver av hajj har tatt imot flere millioner besøkende.

På grunn av smittevern får ingen utenlandske pilegrimer lov til å delta i år, og feiringen er begrenset til 60.000 vaksinerte personer mellom 18 og 65, bosatt i Saudi-Arabia.

I fjor var det bare 10.000 deltakere.

Hajj Ekspandér faktaboks Pilegrimsferd til Mekka, en av islams fem søyler (religiøse plikter).

En plikt for alle voksne muslimer som er praktisk og økonomisk i stand til det.

Pilegrimsferden feires hvert år i den tolvte måned i det islamske år dhu-l-hijja.

Målet er Kaba i moskeen i Mekka (Saudi-Arabia).

Byen er et hellig område (haram), og pilegrimene må overholde bestemte rituelle regler.

Planter og dyr er fredet, og bare muslimer har adgang. (Kilde: Store Norske Leksikon)

Eksklusiv affære

Til tross for strenge begrensninger, mottok saudiarabiske myndigheter mer enn 450.000 søknader i de 24 første timene etter at de åpnet nettsidene.

De som ikke hadde vært på hajj de fem siste årene skal ha blitt prioritert.

OPPTATT: En kvinne snakker i telefonen på Det nasjonale senteret for sikkerhetsoperasjoner i Saudi-Arabia, der forberedelsene for årets hajj er i full gang. Foto: Amr Nabil / AP

Men som i fjor, forblir årets utgave av hajj en eksklusiv affære.

– Hajj blir bare for rike folk i år, sier Seif (40) til Al Jazeera.

Han hadde tenkt til å søke, men kom frem til at de tilgjengelige pakkene var for kostbare:

– For seks år siden betalte jeg 3000 rijaler for den samme pakken som nå koster 20.000 rijaler. Jeg bestemte meg for ikke å søke.

3000 rijaler tilsvarer omtrent 7000 kroner, mens 20.000 rijaler tilsvarer omtrent 47.000.

BRENNHETT: To kvinner ikledd nikab går med parasoller i Mekka, som på denne årstiden opplever noen av de varmeste temperaturene for en millionby. Gjennomsnittstemperaturen i juli er på svimlende 42 grader. Foto: Fayez Nureldine / AFP

Kvinner får delta uten verge

For første gang noensinne får kvinner lov til å delta på pilegrimsferden uten å ha med seg verge, en mahram.

– Jeg føler meg veldig heldig som får lov til å være en av de få som deltar på hajj i år, sier Amina til Al-Jazeera.

Hun reiser til Mekka med en gruppe andre kvinner.

Kvinner er kraftig undertrykket i Saudi-Arabia, men de siste årene har de blant annet fått lov til å reise til utlandet uten verge, og til å kjøre bil.

TELTBY: Myndighetene i Saudi-Arabia har satt opp flere tusen telt for å ta imot de 60.000 pilegrimene. Foto: Fayez Nureldine / AFP

Strengt smittevern

I tillegg til begrensningen på antall deltakere, vil det også overholdes strenge smittevernregler under feiringen.

For hver 20. deltaker, vil det være en helsearbeider til å passe på at krav om avstand og andre regler respekteres.

Myndighetene i Saudi-Arabia har også satt opp egne spesialtilpassede innlosjeringer for pilegrimene.

For å forsikre seg om at de tilreisende har minst mulig kontakt med andre innbyggere i Mekka, har det blitt laget en egen elektronisk portal og et smartkort. De kan pilegrimene bruke for å kjøpe produkter og tjenester de trenger til feiringen.