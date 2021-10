Åtte skytinger på to måneder: – Vi kan ikke tillate at kriminelle setter uskyldige i fare

De første ukene av Emilie Enger Mehl (Sp) sitt virke som justisminister har vært preget av flere alvorlige hendelser. Først Kongsberg-drapene, så flere skyteepisoder i hovedstaden.

Hun er bekymret over det som skjer og i neste uke vil hun ha et møte med Oslo politidistrikt.

– Det er bekymringsfullt at vi har opplevd så mange skytinger i løpet av de to siste månedene. Politiet har fullt fokus på disse sakene, sier Enger Mehl til NRK.

Hun peker på at det har vært få slike hendelser i hovedstaden over tid og at vi ikke ser de samme tendensene som i andre land.

Men hun blir urolig over at det blir skutt på åpen gate og ved skoler.

– Nærmiljøet vårt skal være trygt, vi kan ikke tillate at kriminelle gjør våre nabolag til arenaer for sine egne oppgjør og setter uskyldige i fare, sier justisministeren.

SKUTT: Mandag kveld rykket politiet i Oslo ut på nok en skyting i hovedstanden. Foto: Naina Helén Jåma / NTB

Flere fengslet for våpen

– Tilbakemelding fra medlemmene er at situasjonen er krevende. De konfliktene vi ser rundt oss nå, de utfordrer oss på kapasitet, forteller Kristin Aga, som er leder i fagforeningen i Oslo politiforening.

Skytingen på Stovner mandag kveld var den åttende episoden på to måneders tid i hovedstaden.

I tillegg er det en rekke lovbrudd knyttet til våpen. I forrige uke ble fem menn varetektsfengslet i fire uker for brudd på våpenlovene.

I en av kjennelsene kommer det frem at politiet mener situasjonen er anspent i flere kriminelle miljøer etter at en mann ble skutt og drept på Mortensrud 7. oktober.

Lederen av politiforeningen mener mangel på ansatte gjør at det forebyggende arbeidet blir vanskelig.

– Det gjøres en fantastisk jobb av ansatte som står på døgnet rundt, men vi er pressa nå. Det kan ikke fortsette sånn i evigheter, mener Aga.

KREVENDE: Kristin Aga forteller at patruljene i Oslo opplever situasjonen i Oslo som krevende Foto: Kai Rune Kvitstein

– Oslo er en trygg by

Grete Lien Metlid er politiinspektør i Oslo politidistrikt og ansvarlig for etterforskningen av alle skyteepisodene.

Hun forstår at både politikere og fagforening presser på for å få enda større fokus på å sette en stopper for slike alvorlige hendelser i Oslo.

– Vi mener at Oslo er en trygg by, men vi forstår bekymringen når det har skjedd så mange saker den siste tida og det i tillegg skytes i det offentlige rom, sier Metlid.

POLITISJEF: Grete Lien Metlid. Foto: Bård Nafstad / NRK

Hun legger vekt på at politiet gjør alt de kan med de ressursene de har, både i de pågående etterforskingene og forebyggende.

Metlid forstår at folk er urolige når de hører om stadig nye skyteepisoder.

– Vi er generelt bekymret for våpenbruk. Vi er bekymret for dette med å ty til vold og bruk av våpen i enkelte miljøer. Derfor er det så viktig at denne innsatsen pågår kontinuerlig og er noe vi har kraft til å stå i.