Åtte av ti politifolk ønsker å bære våpen fast

* Norsk politi er som hovedregel ubevæpnet.

* I 2013 ble politiets våpeninstruks endret slik at politiet fikk anledning til å oppbevare skytevåpen låst i politibilene istedenfor å måtte hente det på politistasjonen før bruk.

* Et regjeringsoppnevnt utvalg ledet av tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle ble i mai i fjor bedt om å evaluere denne ordningen, som kalles fremskutt lagring, samt vurdere om norsk politi bør bli permanent bevæpnet, enten på generell basis eller på særlig utsatte steder og for enkelte grupper av politiansatte.

* I perioden 25. november 2014 til 3. februar 2016 var politiet midlertidig bevæpnet på grunn av et skjerpet trusselbilde. Utvalget ble også bedt om å evaluere denne perioden.

* Seks av utvalgets sju medlemmer sa nei til generell bevæpning av politiet. Beredskapstroppens tidligere leder Anders Snortheimsmoen utgjorde mindretallet som mente politiet bør bære et uladd våpen, med ammunisjon tilgjengelig.

* Et samlet utvalg gikk ellers inn for en prøveordning med elektrosjokkvåpen og styrking av politidistriktenes operative kapasitet.

* Utvalgets anbefalinger er for tiden ute på høring, med frist 1. desember.

* 9. november besluttet regjeringen å bevæpne politiet på Gardermoen, i første omgang som en midlertidig ordning.

* I tillegg vil justisminister Per-Willy Amundsen endre politiloven, for å gjøre det enklere å innføre punktbevæpning på utsatte steder.

* Våpeninstruksen § 3-2 tredje ledd åpner for at Politidirektoratet etter samtykke fra departementet kan beslutte midlertidig bevæpning i den daglige tjenesten «når det ut fra risiko- og sårbarhetsanalyser vurdert opp mot politiets oppgaveløsning anses nødvendig for å sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse handlinger som vil være særlig farlig for liv og helse eller viktige samfunnsfunksjoner».

Kilde: NTB/NRK/Justis – og beredskapsdepartementet