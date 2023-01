Atle Antonsen tilbake til P4s «Misjonen»

Komiker Atle Antonsen gjør comeback på «Misjonen» på P4 fra og med neste uke, bekrefter radiokanalen.

– Når konklusjonen fra påtalemyndigheten er så tydelig, mener vi det er klart for at Atle kommer tilbake til sine oppgaver hos oss, sier administrerende direktør i P4-gruppen, Kenneth Andresen i en pressemelding.

Antonsen ble anmeldt for rasisme av samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Al i november i fjor. Ifølge Jirde Ali skal Antonsen ha sagt at «du er for mørkhudet til å være her», til Jirde Ali på et utested 23. oktober.

Antonsen beklaget og tok en pause fra arbeidet på «Misjonen» i kjølvannet av anklagen.

Anmeldelsen ble henlagt av riksadvokaten.

Nå kommer Atle Antonsen altså tilbake til radioprogrammet, bekrefter P4 til VG. Han har ledet programmet sammen med Johan Golden i en årrekke.

Komiker Dag Sørås kom inn som vikar i tiden Antonsen var borte.

– En viktig avklaring i denne sammenheng er at Riksadvokaten i sin begrunnelse for henleggelse så tydelig konkluderte med at saken «må forstås som et lite vellykket forsøk på satire over rasisme», skriver Andresen i pressemeldingen.

– Atle har også beklaget episoden på det sterkeste og uttrykt sterk anger, fortsetter pressemeldingen.