AstraZeneca nekter for å ha trukket seg fra EU-toppmøte

EU-kommisjonen meldte tidligere idag at AstraZeneca har trukket seg fra et møte klokken 18.30 i kveld om vaksinedistribusjon i Europa. Legemiddelselskapet skal ha ønsket å besvare kommisjonens spørsmål skriftlig.

– Det stemmer ikke. Vi er med på møtet med EU-kommisjonen senere idag. Vår Europa-sjef Iskra Reic deltar der blant annet, sier Jacob Lund ved Astra Zenecas Stockholm-kontor til NRK.

Selskapet er blitt sterkt kritisert av EU etter å ha varslet et kutt i leveransene til EU med 60% i første kvartal.

Norge ligger an til å få nærmere 1 million doser mindre enn forespeilet, og vaksineutrullingen i Norge kan bli flere måneder forsinket.

EU vurderer nå meldeplikt på eksport av vaksiner fra fabrikker i Europa, slik at EU kan få fullt innsyn i om vaksinedoser selges til andre land utenfor kontinentet.

– Vi selger ikke noe til høystbydende. Vi jobber med å utvikle en vaksine, og gjør det non-profit under hele pandemien. Vi tjener ingen penger på vaksinen. Prisen på vår vaksine er lav, og den dekker de utgiftene vi har i forbindelse med produksjon og utvikling. Det er ikke riktig at vi selger vaksine fra Europa til andre land, det er helt feil, sier Lund til NRK.

Avviser Storbritannia-eksport

I følge et intervju med AstraZeneca-toppsjef Pascal Soriot i den italienske avisen La Republicca, blir britene nå prioritert fordi de signerte kjøpsavtale med AstraZeneca 3 måneder før EU.

Dette har ført til en mistanke om at doser ment for EU, nå havner i Storbritannia isteden.

– Vi gjort mange avtaler med ulike land og regioner. Vi har bygd opp ulike leveransekjeder basert på avtalene vi har inngått. Det har vi gjort for å dele risiko med de vi inngår avtale med. Det er klart at det blir ingen optimal situasjon om man begynner med eksportrestriksjoner, sier Lund.

– Er det doser fra EU som også går til Storbritannia?

– Nei. Hele situasjonen er at vi har problemer med å få ut tilstrekkelig mange doser fra fabrikken som inngår i produksjonskjeden i Europa. Det er en lang og komplisert prosess, en biologisk prosess når vi fremstiller vaksinen, som tar flere måneder.

– Opplever dere en grad av mistillit nå fra EU kommisjonen og noen land?

– Jeg tror det er viktig at vi kan fortsette å ha en så konstruktiv dialog som mulig. Det er mindre enn et år siden vi hørte om viruset. Vi har på den tiden fått godkjent vaksiner i Europa også, og det er egentlig en helt fantastisk at man på kort tid har lykkes med det.

– Så ingen grad av mistillit?

– Vil ikke kommentere det annet enn at vi forsøker å ha en så konstruktiv dialog som mulig for å løse de utfordirngene som er.

– Forstår ikke hvor tallene kommer fra

Den tyske avisen Handelsblatt hevdet tidligere i uka at AstraZenecas vaksine bare er 8% effektiv i eldre over 65 år. Også disse opplysningene avviser Lund.

– Jeg forstår ikke hvor de tallene kommer fra. Det er jo en enorm diskreditering av legemiddelmyndighetene i Storbritannia som har godkjent vår vaksine for alle over 18 år. Jeg tror ikke noen kan tenke seg at de skulle gjort det om effektiviteten bare var 8% for de over 65.

– Men det er vel et poeng at dere i liten grad har testet vaksinen på eldre?

– Det stemmer. Vi har begrensede data i denne aldersgruppen og jobber med å få inn mere data.

– Regner du det som selvsagt at det europeiske legemiddelbyrået EMA vil godkjenne deres vaksine også for eldre aldersgrupper?

– Det er opp til EMA. Jeg tror ikke vi kan regne noe for selvsagt akkurat nå. De skal gjøre en vitenskapelig og grundig vurdering av effekt og sikkerhet i tråd med vanlig praksis.