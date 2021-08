Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er i et innlegg på Facebook at assisterende bydelsoverlege og skuespiller Anders Danielsen Lie går kraftig til verks mot myndighetenes koronahåndtering.

«De har løpt fra ansvaret sitt ved å holde samfunnet på grønt nivå, samtidig som de overlater til lokale kommuneoverleger, bydelsoverleger og smitteteam å holde «kontroll» på pandemien i ca. halvannen måned til uten at vi har reelle virkemidler til å gjøre dette», skriver Lie i innlegget.

Til NRK utdyper Lie:

– Jeg mener det i alle tilfeller er galt å si til befolkningen at det er trygt å holde samfunnet åpent og være på grønt nivå, samtidig som de sier at smitteutviklingen er alvorlig og derfor ber lokale smittevernmyndigheter om å holde pandemien under kontroll, sier han.

– Det er den dobbeltkommunikasjonen jeg reagerer på, legger han til.

Anders Danielsen ble hentet inn som assisterende bydelsoverlege i bydelen Nordre Aker i Oslo på grunn av koronapandemien.

Tilbakemeldingen fra smitteteamene i Oslo nå, er at de jobber på sprengt kapasitet og at de derfor ikke makter å gjøre den oppgaven de er satt til, sier han.

Lie: Ikke under kontroll

– Sannheten er at i Oslo kommune, så har vi veldig store problemer med å holde kontroll på pandemien på grønt nivå med de virkemidlene vi har til rådighet.

Han mener det ikke er mulig å ha kontroll over pandemien under grønt nivå.

– Myndighetene har hatt et ønske om å skåne barn og unge i pandemiens siste fase. For fravær fra skole og undervisning, for eksempel. Det vi merker nå, er at de samme myndighetene legger et press på oss for å holde kontroll på pandemien. Da må vi innføre innstramminger og lokale tiltak som nettopp gir barn mer skolefravær, sier han.

Lie er ikke sikker på om det hadde vært riktig å ha et strengere tiltaksnivå, men at man måtte innført tiltak om man ønsket kontroll på pandemien.

– Jeg tror det hadde vært riktigere å si til befolkningen at vi nå har sluppet pandemien fri, og at vi mener det er forsvarlig ut fra vaksinasjonsgraden. Jeg mener at det hadde vært ærligere å si, sier han.

Redde og usikre lærere

Smittetallene har steget flere steder i landet på sensommeren, og kommuner har meldt om problemer med å teste og smittespore alle.

Helsedirektoratet har rådet norske kommuner til å prioritere vaksinasjon og testing foran smittesporing.

Mandag kaller Utdanningsforbundet situasjonen «kaotisk». Lederen i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, ber kommunen tar mer ansvar for smittesporingen.

Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet i Oslo. Foto: Nina Didriksen / NRK

De siste dagene og ukene har rektorene ofte måttet ta ansvar dersom bydelsoverlegen ikke har kapasitet til å smittespore for en hel klasse.

– Det er mange lærere som er redde, og usikre på hvordan de skal forstå karantenereglene. Vi har også forståelse for meldingene vi får fra elevene. De trodde de gikk tilbake til grønt nivå, og nå opplever de at de er blitt sendt tilbake til skoler som ikke er trygge, sier Skjefstad Andersen til NTB.

Vanskelig å snu smittetrenden

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier r-tallet i praksis nå er på 2. Det betyr at hver eneste som er smittet, smitter to til:

– Konsekvensen er at smitten sannsynligvis vil fortsette å stige, og det er usikkert når vaksineeffekten vil bremse den stigningen mer. Så vi er avhengig av at folk fortsetter å følge regler og råd, at kommunene fortsetter å teste og smittespore, og at vi får testet mange elever på skolene regelmessig, sier Nakstad til NRK.

Han ber kommunene bruke trafikklysmodellen og andre målrettede tiltak mot aldersgruppen som er uvaksinert. I tillegg anbefaler Helsedirektoratet massetesting på skoler med mye smitte.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Nakstad vedgår at de rekordhøye smittetallene gjør det vanskelig å snu smittetrenden med bare testing.

Og at presset på helsetjenesten kan bli enda høyere, og at mange skoleelever får mye sykefravær slik smittesituasjonen er nå.

– Samtidig har vi fått krystallklare anbefalinger fra Utdanningsdirektoratet og FHI og andre aktører på at tiltaksbyrden tilsier at man bør være på grønt nivå, og at man ikke skal ha karantene lenger for barn og unge. Det gjør at vi kun står igjen med testing som et effektivt virkemiddel, og derfor er vi avhengig av at testingen kan skaleres opp, sier Nakstad.

Høie: – Pandemien er ikke ute av kontroll

– Nei, pandemien er ikke ute av kontroll. Og den er heldigvis ikke så farlig lenge, og det er takket være beskyttelsen vaksinen gir. Vi tåler mer smitte nå fordi de fleste av de eldste og risikogruppene er fullvaksinert. Sykehusinnleggelsene ligger forholdsvis lavt selv om smitten er høy – men de øker raskt.

Det sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NRK. Han sier de vil vurdere tiltakene fremover, også sett opp mot kommunens kapasitet. Han sier de fremdeles skal drive smittesporing.

– Men hvis kapasiteten er presset, skal de prioritere vaksinering først, deretter testing og deretter smittesporing av husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, og til slutt smittesporing av andre nærkontakter, seier Høie.

Høie sier at vi må stamme inn blant barn og unge om vi skal stramme inn der smitten sprer seg mest nå.

– Det sitter langt inne. De yngste har båret en tung bør under pandemien, sier han.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Kamilla Marie Johnsen

Barn og unge har heldigvis lav risiko for alvorlig covid-19-sykdom, sier Høie.

– Det er likevel viktig at vi begrenser smitten. Vi mener det nå best gjøres lokalt, og ikke nasjonalt, legger han til.

Helsedirektoratet og FHI sendte fredag et brev til alle landets kommuner med anbefalinger hva de bør prioritere ved stort press på TISK-kapasiteten, og hvilke tiltak de kan innføre.

– Kommuner med mye smitte kan for eksempel sette skoler på gult nivå og anbefale bruk av munnbind og hjemmekontor, sier helseministeren.