Asbjørn (7) fikk ikke livsnødvendig julepost – så snudde Posten

Denne julen fikk en skummel start for Asbjørn (7) da de viktige medisinene ikke kom frem.

Hele livet har syvåringen vært i Trondheim fordi han er helt avhengig av å ha tilgang til en livsviktig medisin.

Men da sykehusapoteket på St. Olavs hospital tilbudte å sende medisinen hjem til besteforeldrene, og betrygget med at dette er noe de ofte gjør, takket familien ja.

Jul hos besteforeldre

Så for første gang skulle Asbjørn og familien feire jul utenfor Trondheim og reiste til besteforeldrene på Klepp i Rogaland.

I julerushet sendte sykehuset pakken med ekspresslevering slik at den skulle nå frem til Asbjørn i tide.

Men den kom ikke, og familien fikk svar fra Posten på chat at det var mange pakker som skulle levers før jul og at de måtte vente til tredje juledag.

Det går ikke for en gutt med ekstrem mellomgulvsbrokk og Gastroøsofageal refluks.

– Uten medisinen kaster han opp, mister næringen i kroppen og går ned i vekt, sier far Geir Jøsendal til NRK.

– Fullt og helt Postens feil

Etter så mange dager ville medisinen heller ikke vært brukbar.

– Dette er fersk- og kjølevare. På tredje juledag ville den vært ødelagt, sier Asbjørns far videre.

– Retter du noe kritikk mot apoteket, som mente at dette kom til å gå bra?

– Nei. Dette mener vi fullt og helt er Postens feil. Har du ekspresstjeneste, så må du levere.

Etter å ha ventet i mer enn en halvtime for å chatte med en ansatt i Posten lørdag formiddag, ble familien møtt av en ansatt som ikke forstod alvoret i situasjonen, mener Jøsendal.

Så, et kvarter etter meldingsutvekslingen, ringte en annen ansatt opp.

– Alarmen må ha gått, sier Jøsendal.

– Hun var høflig i tonen og forsikret oss om at de jobbet med å finne pakken på terminalen. Men de fant den ikke.

– Menneskelig svikt

Resten av dagen bruker familien på å høre med Stavanger Universitetssykehus om de har medisinen Asbjørn trenger.

Svaret er nei. De kan tilby en alternativ medisin som de ikke vet hvordan gutten vil reagere på.

Men etter at NRK henvender seg til Posten lørdag kveld, får historien en ny vending. Etter kort tid finner Posten pakken, setter den i bilen og kjører den til Asbjørn.

– Sannsynligvis har det dessverre skjedd en menneskelig svikt, som er sterkt beklagelig.

Det svarer Kenneth Pettersen, pressesjef i Posten, på spørsmål om hvor pakken ble av og hvorfor de ikke tidligere klarte å finne den.

Kenneth Pettersen, pressesjef i Posten, beklager at medisinen til Asbjørn ikke kom fram når den skulle. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Så da kunne julefreden endelig senke seg hos familien Aanestad-Jøsendal. Dramatikken tok slutt helt på tampen av lille julaften. Nå har syv år gamle Asbjørn fått pakken med en livsnødvendig medisin som Posten skulle levert på fredag.

– En hyggelig mann leverte pakken og beklaget på vegne av hele Posten alt rotet som har gått forut for at medisinen nå er her, skriver far Geir Jøsendal i en tekstmelding klokken 23.11.

Pakken til Asbjørn ankom sent lille julaften.

Asbjørns far er fortsatt kritisk til måten familien ble behandlet på av personen som først mottok dem på Posten sin chattetjeneste.

Men etter at saken ble løst, kan han finne tilbake roen.

– Alt er godt som ender godt, sier han.