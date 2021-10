Artist kjent utilregnelig etter vold mot NRK-profil

Dommen ble omtalt av Nettavisen mandag kveld. Artisten beklaget under rettssaken mot offeret som ble påført alvorlige skader om kvelden 24. januar i fjor. Påtalemyndigheten hadde allerede i tiltalen varslet at artisten var psykotisk på gjerningstidspunktet, og at det derfor ville bli lagt ned påstand om overføring til tvungent psykiske helsevern.

Oslo tingrett valgte å følge aktoratets påstand og konkluderer med å dømme artisten til overføring til tvungent psykisk helsevern, og til å betale NRK-profilen 31.158 kroner i erstatning, samt 40.000 kroner i oppreisning, skriver Nettavisen.

Artistens forsvarer, advokat Ida Andenæs, sier til avisen at klienten er kjent med utfallet av saken, men at de ikke har rukket å gå gjennom dommen.

