Arne Treholt (80) er død

Treholt døde i Moskva der han i flere år hadde drevet med forretningsvirksomhet, opplyser Aftenposten.

Treholt ble i 1985 dømt til fengsel i 20 år for å ha spionert for Sovjetunionen og Irak.

Han ble benådet i 1992 av den daværende Brundtland-regjeringen, men selve dommen på 20 års fengsel ble stående.

Arne Treholt etterlater seg en sønn og to barnebarn. Etter at han slapp ut av fengsel har Treholt blant annet bodd på Kypros og i Moskva.

Fra venstre: Arne Treholt og russerne Gennadij Titov og Aleksandr Lopatin i Wien 20. august 1983. Bildet er tatt i skjul av norsk overvåkingspoliti. Foto: Politiet / NTB scanpix

Hadde spionert i en årrekke

Ifølge dommen hadde Treholt spionert for Sovjetunionen da han bla arrestert. Han var i flere år blitt overvåket av norsk og amerikansk politi før han ble pågrepet.

Da han tjenestegjorde ved den norske FN-delegasjonen i New York tidlig på 1980-tallet, flyttet agenter fra FBI inn i naboleiligheten.

Han ble arrestert på Fornebu flyplass året før, 20. januar 1984. Da var han på vei til Wien for å møte offiserer fra den sovjetiske spionorganisasjonen KGB.

Arne Treholt som konfererer med en av forsvarerne sine, Andreas Arntzen, under rettssaken i 1985. Foto: Erik Thorberg / NTB

Dramatisk livsskjebne

– Arne Treholt fikk den mest dramatisk livsskjebnen i nyere norsk historie. Det sier journalist og tidligere redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle.

– Fra å være en politisk og diplomatisk begavelse til å få en dom på 20 års fengsel for spionasje er et voldsomt fall, sier Stanghelle til NRK.

Stanghelle er kanskje den journalisten i Norge som har fulgt Treholt-saken tettest.

– Han klarte på imponerende vis å takle fallet gjennom å bekjempe dommen og bygge seg et nytt liv til han ble benådet i 1992, sier Stanghelle.

Nektet seg skyldig

Arne Treholt bodde på Kypros i mange år etter at han ble løslatt. Foto: Tore Meek / NTB

I de første avhørene etter at han ble arrestert, gikk Treholt langt i å innrømme skyld.

I selve rettssaken og senere, erklærte han seg ikke skyldig.

Helt siden 1984 har han benektet å ha gitt fra seg informasjon som kan skade Norges sikkerhet.

Treholt hevder at han i store deler av perioden ikke hadde tilgang på slik informasjon.

Han mente i stedet at kontakten med russerne var en del av hans arbeid som diplomat.

20. januar 1984 ble arbeiderpartipolitikeren og diplomaten Arne Treholt arrestert på Fornebu flyplass og siktet for spionasje. Treholt-saken er regnet som den største spionsaken i nyere norsk historie. Du trenger javascript for å se video. 20. januar 1984 ble arbeiderpartipolitikeren og diplomaten Arne Treholt arrestert på Fornebu flyplass og siktet for spionasje. Treholt-saken er regnet som den største spionsaken i nyere norsk historie.

Var statssekretær

Arne Treholt ble født på Brandbu i Oppland i 1942. Han var sønn av Arbeiderparti-politikeren Thorstein Treholt, som var landbruksminister i to perioder mellom 1971 og 1976.

Han jobbet en periode som journalist i Arbeiderbladet og ble da oppdaget av Jens Evensen, en sentral mann i norsk diplomati.

Da Evensen var havrettsminister var Treholt fra 1976 til 1978 var Treholt hans statssekretær.

Det var i denne perioden at Norge og Sovjetunionen forhandlet frem den omstridte Gråsoneavtalen.

Det har blitt hevdet at Treholt hjalp Sovjetunionen under disse forhandlingene, slik at de kjente til Norges forhandlingsposisjon.

Det har aldri blitt bevist, men i et intervju med Danmarks Radio i 1990 innrømmet han at han hadde latt en representant for KGB få se de norske møteprotokollene.

Nyhetssjef i NRK, Stein Bjøntegård, jobbet mye med Treholt-saken. Du trenger javascript for å se video. Nyhetssjef i NRK, Stein Bjøntegård, jobbet mye med Treholt-saken.

Jobbet i utenrikstjenesten

Etter at han sluttet som statssekretær arbeidet Treholt fra 1979 til 1982 ved den norske FN-delegasjonen i New York.

Deretter gikk han ett år på Forsvarets høyskole før han fra 1983 og frem til arrestasjonen var byråsjef i presse- og kulturavdelingen i Utenriksdepartementet og fungerende pressetalsmann.

Den 20. januar 1984 ble Treholt arrestert på Oslo lufthavn på Fornebu av politiinspektør Ørnulf Tofte.