Arina (15): – Ikke ta fra meg eksamen!

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Ikke ta fra meg eksamen min! Eksamen er en mulighet for meg til å vise hva jeg får til.

Det sier 10. klasseelev på Stovner i Oslo, Arina Aamir. Hun er nestleder i Aker Unge Høyre, men uttaler seg på egne vegne.

Bydelen har høyere smittetrykk enn resten av hovedstaden. Og skolen har vært på rødt nivå lenge, med mye hjemmeskole.

De ligger litt bak pensum og sliter litt på skolen. Men å ta fra dem eksemen vil gjøre at de henger enda mer etter, mener Aamir.

– Vi er i en usikker situasjon hvor vi har gått glipp av en god del undervisning. Dette har jeg og medelevene mine snakket en god del om. Alle er enige om at eksamen burde gjennomføres.

Aamir mener eksamen må bli annerledes og tilpasses situasjonen, siden det har vært et annerledes år. Hvordan er det opp til ekspertene å vurdere, mener hun. Men å avlyse den bør ikke være et alternativ.

– Eksamen er en viktig del av vurderingsformen i Norge. Og da sier det seg selv at den burde avholdes.

– Urettferdig

På andre siden av bordet i Politisk kvarter på NRK radio sitter AUF-leder Astrid Hoem. Hun mener det blir urettferdig om elevene skal få eksamen nå.

– Fordi vi ikke kan være sikre på at elvene har fått den undervisningen de har rett på. Kunnskapsministeren sier hun ikke kan garantere det.

Astrid Hoem, AUF-leder. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hoem mener det også handler om rettferdighet mellom kullene. Elever som gikk ut av videregående i fjor slapp eksamen på grunn av koronaen. De oppnådde rekordhøyt karaktersnitt. Dermed fikk tusenvis av elever en fordel i studieinntaket sammenlignet med andre søkere.

AUF-lederen viser til at nærmere 70.000 elever har skrevet under på et opprop om at de ikke ønsker eksamen. Også ni av ti elevrådsledere sier at eksamen bør avlyses. Så uforutsigbart har koronaåret vært at halvparten av lærerne sier de har vurdert å slutte i jobben.

– Jeg mener at både for elevene og lærernes del, så trenger man ro til å vite at man framover ikke trenger å bruke tiden på eksamensforberedelser, sier Hoem.

Bjørnetjeneste

– Det sier seg selv at hvis elvene får mulighet til å slippe eksamen, så kommer de til å gjøre det. Men da burde du som politiker vite bedre, innvender Arina Aamir i Unge Høyre.

Hun mener AUF-lederen bruker situasjonen til å presse fram politikk i stedet for å se elevenes beste.

– Når vi kommer på videregående kommer vi til å få eksamen. Så hvis vi slipper den nå, vil det bare gjøre oss en bjørnetjeneste.

Vil avlyse eksamen

Men Aamir har Utdanningsdirektoratets anbefaling mot seg. Direktoratet mener 10. klasse og videregående bør få slippe skriftlig eksamen. Grunnen er den samme som AUF-lederen argumenterer med: Man ikke kan være sikker på at alle har fått den opplæringen de har rett på.

Ifølge statssekretær Anja Johansen (V) skal Kunnskapsdepartementet i dag ha møte med lærerorganisasjonene, elevorganisasjonene og KS for å få deres syn på saken. Så vil regjeringen vurdere summen av innspillene.

– Det er nettopp spørsmålet om elevene har hatt et tilfredsstillende og likeverdig undervisningstilbud eller ikke som det står og faller på. Så er dette en kjempeviktig beslutning. Derfor skal den tas etter en grundig prosess.

Johansen i departementet understreker samtidig hvor viktig eksamen er, og trekker fram Aamirs argument om at eksamen gir mulighet til en ekstern og uavhengig vurdering der elevene får vist fram hva de kan.

Mange lærer ikke like mye hjemme

Lærer og forfatter Håvard Tjora ønsker ikke å ta stilling til om eksamen skal droppes eller ikke. Men han nøler ikke med å uttrykke sin bekymring for læringsutbyttet av hjemmeskolen.

Lærer og forfatter Håvard Tjora er bekymret for at hjemmeskolen skal ramme de svakeste elevene. Foto: Adalheidur Oldeide / NRK

– Mange jeg har snakket med opplever at de lærer mye, mye mindre hjemme, og at det er kjempevanskelig å tilegne seg ny kunnskap alene, eller gjennom denne delvis fungerende Teams-plattformen. Men andre, som kanskje får masse hjelp hjemme, gjør det faktisk bedre.

Mest bekymret er Tjora for de barna som han har jobbet mest med de siste årene, de som har spesielle behov og trenger særlig tilpasset oppfølging.