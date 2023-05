Direkte kl. 12: Arild Hermstad taler til MDGs landsmøte

Klokken 12 fredag åpnet den nye partilederen Arild Hermstad ballet med å sykle opp på scenen.

SPREKT: Partilederen kom syklene inn i salen til stående applaus. Foto: Annika Byrde / NTB

– Velkommen! Her er det flere grønne politikere enn vi noen gang har vært! Sa han vel oppe på talerstolen.

Det er knyttet store forventninger til hans første partiledertale til Miljøpartiet de Grønne (MDG) sitt landsmøte.

Selvkritikk etter valget i 2021

Hermstad ble valgt til partiets nye leder i november 2022.

Partiet var preget av sjokk og skuffelse etter stortingsvalget i 2021. Det ble MDGs beste valgresultat noensinne, men forventningene hadde vært mye større.

Mange hadde trodd at det skulle bli partiets virkelig store gjennombrudd, men de havna rett under sperregrensa og måtte ta til takke med tre representanter på Stortinget og langt mindre makt enn forventet.

Det var nåværende partileder Arild Hermstad selv om ledet evalueringen i etterkant. Rapporten trakk frem at MDG fremsto som et «ensaksparti» og at de fokuserte for mye på problemer og for lite på løsninger.

Hermstad har mye å bevise

Den ferske partilederen har mye å bevise denne helgen. Da han ble valgt, lovte Hermstad at han skulle få partiet over sperregrensa og gjøre et «brakvalg» i lokalvalget høsten 2023.

Partiet er preget av rivende diskusjoner om hva slags rolle klimapolitikken skal ha i miljøpartiet. Etter internevalueringen har flere medlemmer et ønske om å bre ting ut og snakke om andre ting enn miljø, mens noen frykter å miste identiteten som det grønneste partiet i landet.

Partiet møter også et lokalvalg i en tid med lavere klimaengasjement nå enn på lenge, skal vi tro en del målinger.