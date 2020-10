Vidar Kvalshaug har skrevet boken «Ari. Bohemen og bøkene», en bok om Ari Behn og forfatterskapet hans.

Frode Saugestad, som er en kjent profil i bokbransjen, mener Kvalshaug har promotert boken sin ved å fortelle at han var vennen til Ari Behn. Det reagerer han på.

– Nei Vidar, du var ikke Aris venn. Og det vet du bedre enn noen andre.

Slik starter Saugestad en kronikk som står på trykk i VG.

Frode Saugestad reagerer på at Vidar Kvalshaug bruker vennskapet sitt med Ari Behn til å promotere sin nye bok. Foto: rolf m.aagaard/kolon

Reagerer på innlegg på Instagram

Til VG forteller Saugestad at han ikke hadde tenkt å si noe. Men da Vidar Kvalshaug la ut bilder av Ari Behns gravstøtte i sosiale medier en uke før han skulle gi ut boken, fikk han nok.

– Da jeg fikk se bildet Kvalshaug la ut på Instagram for å selge sin egen bok, fikk jeg en flau og kjip smak i munnen. Det sier Saugestad til VG.

Vidar Kvalshaug ved gravstøtten til Ari Behn. Foto: Ola Hana / NRK

Vidar Kvalshaug har valgt å svare på kritikken med en kronikk. I kronikken skriver han blant annet:

«Hvis Saugestad leser boka, vil han også se at den gjør rede for vennskapsdelen. Ari holdt seg med forskjellige folk til forskjellige tider og perioder i sitt liv. Noen var med hele livet, andre var i én spesiell krets, andre i flere kretser. Aris ekstraordinære sosiale geni og vennlighet gjorde at han hadde mange folk i livet sitt.»

Men Saugestad mener at Vidar Kvalshaug ikke kan kalle seg en venn av Ari Behn.

– Han var i beste fall en bekjent. Jeg kjenner ingen som omtaler Kvalshaug som Aris venn. Han må gjerne skrive bok om Ari. Men det er trist å se på måten han har brukt sitt påståtte vennskap med Ari i promoteringen av boken.

Ari Behns foreldre: – Bokprosjektet er krenkende

Ari Behns foreldre, Marianne Behn og Olav Bjørshol bekrefter overfor VG at de mener at Vidar Kvalshaug ikke var venn av Ari de siste 10 årene.

– Vi trodde det skulle bli en bok om Ari og litteraturen hans, men det er blitt noe annet. For oss føles den krenkende og belastende i vårt sørgeår. Vi har ikke fått mulighet til å lese manus før den var gått i trykken, sier Marianne Behn til VG.

Forlagssjef Knut Ola Ulvestad for sakprosa i Cappelen Damm sier til VG at han synes det er leit om Ari Behns foreldre synes bokprosjektet har vært vanskelig.

Det har ikke lyktes NRK å snakke med Kvalshaug i dag.