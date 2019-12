Ari Behn bisettes i Oslo domkirke fredag 3. januar

Forfatteren og kunstneren Ari Behn døde 25. desember, 47 år gammel.

I dag opplyser Ari Behns manager Geir Håkonsund at Behn vil bisettes fredag 3. januar kl. 13.

Bisettelsen vil foregå i domkirken, og det er biskop i Oslo bispedømme, Kari Veiteberg som vil være ansvarlig for bisettelsen.

Vil at så mange som mulig skal kunne få delta

Manageren til Ari Behn, Geir Håkonsund, forteller til NRK at familien til Ari Behn er overveldet over støtten de har fått.

– Familien har et ønske om at mange kan få ta del i bisettelsen, og det er også derfor den vil finne sted i domkirken, sier Håkonsund.

Oslo domkirke er hovedstadens kirke og har plass til ca. 900 mennesker.

Ari Behns bisettelse vil finne sted i Oslo domkirke. Foto: Jonas Sundquist / NRK

Mer detaljer rundt bisettelsen vil komme fortløpende de neste dagene.

Dekkes ikke på statens regning

Ifølge TV 2 vil staten ikke dekke bisettelsen til Behn.

– Ari Behn var en nyskapende kunstner og forfatter som har betydd mye for mange. Slik ordningen med begravelse på statens bekostning har vært praktisert til nå, er det imidlertid ikke naturlig i dette tilfellet. Regjeringen vil hedre Behn ved å være representert ved begravelsen, dersom familien ønsker det, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor til kanalen.

En kvinne tenner et lys for Ari Behn utenfor kirken i Moss. Foto: Vilde Elgaaen/NRK

Å bli begravet på statens bekostning er en ære som normalt gis til soldater, ledende politikere og noen få kulturpersonligheter.

1. Juledag

Nyheten om Ari Behns bortgang ble kjent 1. juledag.

Ari Behn ble gift med prinsesse Märtha Louise i 2002. Paret har tre døtre sammen. I 2016 skilte paret seg.

Kong Harald og dronning Sonja har uttrykt stor sorg over at den tidligere svigersønnen har gått bort. Også stadig flere av Ari Behns venner har uttrykt sorg over hans bortgang.