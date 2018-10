Arfan Bhatti saksøker staten: Krever millionbeløp

Bakgrunnen er at Bhatti ble frifunnet for terrorforbund og drapsforsøk etter å ha sittet 1036 dager i varetekt.

Han ble i 2008 dømt for medvirkning til drapsforsøk og skyting mot den jødiske synagogen i Oslo, men retten anså ikke dette som en terrorhandling. Han ble også frifunnet for anklagen om planlegging av terrorangrep mot den amerikanske og israelske ambassaden.

Han ble dømt til to års fengsel for andre forhold, og PST anket ikke dommen.

Bhatti krever nå krever erstatning for oversoning og tap i arbeidsforhold.

Fikk 4500 kroner

Han har søkt om oppreisning og erstatning for urettmessig forfølgelse fra Oslo politidistrikt og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) to ganger tidligere.

Han er tilkjent 4500 kroner i oppreisning, mens kravet om erstatning ble avslått.

Tidligere i år saksøkte han derfor staten ved Justis- og beredskapsdepartementet med krav om erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, samt for tap av framtidig inntekt som følge av stigmatisering.

– Han har sittet over 500 dager i varetekt for forhold han senere ble frifunnet for, og har bedt om samme erstatning som alle andre nordmenn i samme situasjon får. PST var enige i at han skulle få erstatning, men Justisdepartementet nektet å betale. Da er retten klageinstansen i slike saker, sier hans advokat John Christian Elden til NTB.

Ifølge Elden er det oppreisning som er hovedgrunnen til søksmålet.

– Frifinnelsen er klar. Det skal ikke foretas noen prøving av om han likevel er skyldig, sier han.

PST beklaget den lange behandlingstiden da Bhatti søkte om erstatning og oppreisning, og Elden mener dette også bør ha betydning for beløpet.

Krever millioner

Bhatti (41) hevder i søksmålet at terrortiltalen har gjort det umulig for ham å få jobb. Han krever derfor erstatning for livslang tapt arbeidsfortjeneste.

Søksmålet vil derfor beløpe seg til over 10 millioner kroner, skriver NTB. Han krever i tillegg erstatning for tapt arbeidsfortjeneste i løpet av det han mener er uberettiget varetektsfengsling.

Elden viser blant annet til to jobber Bhatti skal ha måttet si fra seg, blant annet fordi kunder reagerte kraftig og klaget på at han var ansatt der.

– Han ble omtalt som terrorist i media, selv om han er frifunnet for dette, sier Elden.

Bhatti fikk omsider en jobb i mars 2017.

Elden viser til SSBs lønnsstatistikk for den utdannings- og arbeidsgruppen Bhatti vurderes å tilhøre, som anslår en gjennomsnittlig månedslønn på 40.060 kroner.

– Det påberopes for den perioden han satt ekstra i varetekt, 306 dager. Deretter er spørsmålet om forholdene han var tiltalt for ga problemer med å finne jobb etter løslatelsen i 2009, sier Elden.

Tolle Stabell representerer staten ved Justisdepartementet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Staten mener Bhatti ikke har dokumentert noen inntekt før 2006, og mener han har seg selv å takke for den lange tiden i varetekt på grunn av sin oppførsel og manglende vilje til å bidra til oppklaring.

– Med hans bakgrunn, og hans bruk av skytevåpen, er det grunn til å la ham bære risikoen forbundet med så vel frihetsberøvelse som etterforskningskritt, sier regjeringsadvokat Tolle Stabell til NTB.

Flere utsettelser

Elden viser til en rekke utsettelser fra høsten 2006 og frem til saken kom opp for retten. Han mener denne varetektsperioden ikke er normal, og at det skyldes gjentatte forhold fra påtalemyndighetens side.

Ifølge Elden var Bhatti arbeidsfør og hadde jobbtilbud før pågripelsen. Etter det Elden kaller «intens integritetskrenkelse» og urettmessig frihetsberøvelse ble det umulig å finne jobb.

Han viser til romavlytting og datatapping, og påpeker at alt ble ført for åpen rett med omfattende medieomtale i to rettsinstanser før Bhatti ble frikjent.

Elden hevder også at spredning av opplysninger fra saksdokumenter var en medvirkende årsak til at Bhatti ble arrestert i Pakistan.

Det er satt av én dag til saken i Oslo tingrett.