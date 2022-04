Årets påskeegg blir billig – resten av ferien blir dyr

Et sikkert tegn på at påskeferien er i anmarsj, er at dagligvarekjedene dumper prisen på noen av de mest typiske påskevarene.

Varer som sjokolade, brus og appelsiner får man for en slikk og ingenting, og er blant gjengangerne i nordmenns handlekurver og påskeegg.

Det er også de påskevarene som falt mest i pris i fjor, sammenliknet med året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisendringer på påskevarer Ekspandér faktaboks Varer som har blitt billigere: Sjokolade: ned 11,3 prosent

Brus: ned 15,6 prosent

Sitrusfrukter: ned 12,5 prosent

Varer som har blitt dyrere: Lammekjøtt: opp 4,3 prosent

Egg: opp 0,5 prosent

Påskekrim: opp 7,2 prosent

Heiskort: opp 14 prosent Tallene viser gjennomsnittlig endring i pris fra 2020 til 2021. For heiskort viser det gjennomsnittlig endring fra 2019 til 2021.

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, er ikke overrasket.

– Det er ikke uvanlig at det er de mest populære varene det også er størst konkurranse om.

Samtidig øker prisene på en rekke andre påskevarer. Egg, lammekjøtt og påskekrim har alle blitt dyrere sammenliknet med året før.

– Her anbefaler jeg forbrukerne å følge litt ekstra med på prisene. Ved påsketider er varer som lam, appelsiner, sjokolade og liknende populært. Det kan være noen kroner spart her ved å være bevisst på hvor du handler, sier Olsen.

Hodebry for hyttefolket

I tillegg til de økte prisene på påskevarer, har både strømprisene og prisene på drivstoff økt det siste året.

– Først og fremst vil det koste mer å komme deg fra A til B enn det gjorde i fjor, men det som trolig vil svi mest i lommeboka er prisen du betaler for å varme opp en iskald hytte, forklarer Olsen.

I tillegg blir én av feriens foretrukne aktiviteter for mange, enda dyrere i år.

Med utgangspunkt i en familie på fire har NRK sammenliknet prisene ved noen av landets største alpinanlegg før og etter pandemien. Funnene viser at dagspass i slalåmbakken har blitt i snitt 14 prosent dyrere.

– Det vil kunne gjøre et innhogg i feriebudsjettet til en familie på fire som ønsker å tilbringe påskeferien i slalåmbakken, sier Olsen.

Barnefamilier blant taperne

Hun konkluderer med at spesielt én gruppe kan komme til å merke prisendringene denne påsken.

– De som trolig vil merke de økte prisene mest er eksempelvis familien på fire som skal tilbringe påsken på hytta, med lang kjøreavstand og som skal tilbringe dagene i slalåmbakken.

RÅD: Forbrukerøkonom Thea Olsen råder nordmenn til å være bevisste på pengebruken denne påsken. Foto: Sturlason AS Polyfoto / Danske Bank

Forbrukerøkonomen tror likevel betalingsviljen er stor blant de norske påsketuristene. Olsen legger til at flere også har tenkt seg utenlands i ferien.

– Etter to år med pandemi skal mange nordmenn reise til utlandet i påsken. En undersøkelse Norstat har gjort for Danske Bank viser at én av ti planlegger utenlandsferie. Iveren etter å reise er stor, det samme er nok betalingsviljen.

– Påskeegget er hellig

Runar Døving er professor ved Høyskolen Kristiania. Han har forbrukeratferd som et av sine hovedfelt.

Han tror ikke nordmenn kommer til la vær å feire påske, til tross for at prisene i snitt har økt det siste året.

– Har du dårlig råd så vil du kanskje endre noe, men du slutter ikke å feire påske av den grunn. Påskeegget til barnet er for eksempel hellig, sier Døving.

Han forstår at økte priser kan føre til utfordringer for noen, men tror flertallet ikke kommer til å merke så mye til det.

– En gjennomsnittlig nedgang i forbruket betyr ikke at alle opplever det samme. For den store klassen som drar på påsketur, har det for eksempel ikke noe å si om lammet er 20 kroner billigere eller dyrere, forklarer Døving.