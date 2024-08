Arbeidsledige avlaster sykepleiere

– Jeg tar det som er helt unødvendige oppgaver for sykepleierne, så sykepleiere kan fokusere på sin jobb, som blodprøver og hva enn som trengs, forklarer Ignacio Figueroa.

Han heller melk i tomatsuppa som snart skal serveres på Kommunal Akutt døgnenhet i Oslo.

Helseutdannede vasker og rydder

Figueroa jobber som servicemedarbeider for å avlaste sykepleiere og annet utdanna helsepersonell. Han har erfaring fra sykehjem i Vestland, men har slitt med å komme i jobb i Oslo.

Oslo kommune har i likhet med andre norske kommuner et konstant stort behov for helsepersonell. Framskrivinger viser at Norge kan mangle så mange som 28.000 sykepleiere i 2035.

Men da Oslo kommune kartla hva sykepleiere og helsepersonell brukes til i det daglige, viste det seg at de brukes på oppgaver som ikke krever utdanning: Vasking av senger, støvtørking, kjøkkenoppgaver, påfyll av materialer på laboratorier, for eksempel.

– Vi ser at vi kan ikke fortsette på den måten lenger, det har vi ikke ressurser til, forteller Saliba Andreas Korkunc, byråd for helse i Oslo kommune fra Høyre.

Byråd for helse i Oslo Saliba Andreas Korkunc (H) mangler konstant helsepersonell til kommunens enheter, et nytt prosjekt viser at arbeidsledige som Ignacio Figueroa kan være en del av løsningen. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Hyrte inn langtidsledige

I «Prosjekt oppgavedeling» kontakta kommunen Nav.

– Prosjektet sørger for at mennesker som er i langtidsledighet, og som har en ikke så høy faglig kompetanse kan få en fot innenfor arbeidslivet, sier byråd for sosiale tjenester Julianne Ferskaug (V).

På den måten kan helsepersonell frigjøres til å jobbe med helseoppgaver, samtidig som folk som har vært langtidsledige kommer ut i arbeid.

– Dette er en vinn-vinn for hele byen, sier byråden.

Hittil har to av de tre langtidsledige som har jobba for døgnenheten fått fast jobb der.

Når langtidsledige kan gjøre oppgaver sykepleiere og helsepersonell ikke har tid til er det vinn-vinn, synes byråd for sosiale tjenester Julianne Ferskaug (V). Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Mest positivt

Avdelingssykepleier Cyrell Reyes ser både fordeler og ulemper ved oppgavefordelingen på Kommunal akutt døgnenhet.

– Sykepleierne får mer tid. De kan fokusere på å gjøre det de skal gjøre, nemlig pasientpleie. Sengevask og kjøkkenoppgaver er nøytrale oppgaver som hvem som helst kan gjøre. Ved å fjerne det fra sykepleierne, så slipper de å stresse over at det er ting som må gjøres som noen andre kan gjøre.

Avdelingssykepleier Cyrell Reyes synes det er fint at sykepleiere ikke trenger å klargjøre rom og vaske senger Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Ulempen ved at fjerne oppgavene helt er at sykepleiere og helsepersonell ikke kan bruke for eksempel kjøkkentjeneste for å variere oppgavene, påpeker Reyes.

Leder i Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen mener oppgavefordeling er helt nødvendig:

– Vi heier på alle slik tiltak som gjør at sykepleiernes kompetanse kan brukes der den passer best, nemlig klinisk og i forhold til pasienter og ledelse.

Leder i Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen heier på alle tiltak som lar sykepleiere konsentrere seg om sykepleie Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI / SUNNIVA TONSBERG GASKI

– Bør ut i resten av landet

Byråd for helse Saliba Andreas Korkunc håper at resten av Norge ser til Oslo.

– Både stat og kommuner kan lære av det som skjer i Oslo her. Vi må få flere inn i arbeidslivet, vi må få mer helsepersonell. Da er dette en veldig god løsning, som bør kunne rulles ut også i resten av landet.

Oslo kommune har avsluttet prosjektet på døgnenheten, men har fortsatt tre prosjekter med oppgavefordeling gående: På sykehjem, hjemmetjeneste og tilrettelagte boliger, opplyser byrådsavdelingen for sosiale tjenester.