Arbeiderpartiets heldigitale landsmøte går inn for landing lørdag ettermiddag med avslutningsappell fra partileder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre.

Men før møtets slutt skal delegatene vedta partiets program for de neste fire årene, og blant annet ta stilling til tre saker der programkomiteen er splittet.

Og da Støre oppsummerte den politiske debatten på landsmøtet fredag formiddag, gikk han imot de såkalte dissensene.

Partilederen har selv ledet arbeidet med partiprogrammet.

VEDTAR PARTIPROGRAM; Jonas Gahr Støre har ledet programkomiteen, lørdag vedtar Arbeiderpartiet program for de neste fire årene. Foto: Ole Berg-rusten / Ole Berg-rusten

1. Oljeboring i nord

Det ene punktet som splitter programkomiteen, handler om klima og miljø, den såkalte iskanten.

Den definerer grensen for hvor langt nord det skal være tillatt med petroleumsaktivitet. Der går flertallet i programkomiteen inn for å beholde dagens grense, det vil si en isfrekvens på 15 prosent.

Mindretallet i komiteen ønsker derimot å trekke iskanten lenger sør til 0,5 prosents isfrekvens.

– All olje- og gassvirksomhet skal foregå langt unna iskanten, det skal det ikke være noen tvil om. Det er viktig for industrien at det er forutsigbarhet om dette, derfor mener jeg at vi ikke må endre på hvor grensen går nå, sa Støre da han oppsummerte debatten fredag.

Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, AUF, er blant pådriverne for på at moderpartiet skal gå inn for å trekke iskanten sørover. De argumenterer med at områdene rundt iskanten er så sårbare at det må tas ekstra hensyn her.

2. Abort

I den krevende abort-saken går flertallet i programkomiteen inn for å utrede et alternativ til dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og uke 18.

Mindretallet vil avvikle nemndsystemet, noe som i praksis innebærer selvbestemt abort til uke 18.

– Nemndene har utspilt sin rolle slik de fungerer i dag. Vi trenger en utredning om hva som kan erstatte ordningen med dagens nemnder, sa Støre fredag.

– FJERN ABORTNEMNDENE: Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson på Stortinget, Ingvild Kjerkol, vil at Arbeiderpartiets landsmøte skal programfeste selvbestemt abort til uke 18. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Partiets helsepolitiske talsperson på Stortinget, Ingvild Kjerkol, tilhører mindretallet i komiteen som har tatt dissens, og mener partiet bør programfeste fjerning av nemndene nå. Kjerkol har tidligere understreket at tiden er inne for at nemndene avvikles, og at beslutningen skal ligge hos kvinnene selv.

3. Atomvåpen

Det er også uenighet i programkomiteen om forsvars- og sikkerhetspolitikken.

For mindretallet går inn for at Norge skal signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Hva Arbeiderpartiet skal mene i sitt program for de neste fire årene om blant annet disse sakene, blir altså avgjort lørdag formiddag, når delegatene gjennomfører sine voteringer digitalt.