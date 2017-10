Arbeiderpartiet: – Vi har vært for utydelige

Partiet har fått innspill fra 9530 medlemmer når de skal forsøke å finne ut hva som førte til Aps dårligste valgresultat fra opposisjon siden 1924. I tillegg har de gjort en undersøkelse blant vanlige velgere, og lokallag har sendt inn en masse innspill.

– Tilbakemeldingen som går mest igjen er at vi har vært for utydelige, forteller partisekretær Kjersti Stenseng på Politisk kvarter mandag morgen.

– Den overordnede historien om hvorfor Arbeiderpartiet ville i regjering og hvilken politikk vi gikk til valg på var ikke klar nok og gjorde oss derfor sårbare for andre saker og dagsordener som tok fokus vekk fra Arbeiderpartiets politikk.

Dårlig håndtering av Støre-saker

Hun har jobbet i helgen med å lage en rapport basert på tilbakemeldingene og sier partiet ikke nådde gjennom med sitt budskap gjennom valgkampen.

– Det ble fokus på mange andre ting. Det var målinger, de politiske sakene til andre partier og det var vanskelig for oss å trenge gjennom rett og slett, sier Stenseng.

En av tingene som tok fokus vekk fra partiets politikk var sakene om Ap-leder Jonas Gahr Støres økonomi. De ble for dårlig håndtert er konklusjonen.

– Tilbakemeldingen var at sakene i seg selv ikke var så kritikkverdige, men burde vært ryddet ut av veien før valget, sier partisekretæren.

Bommet på skatt og distrikt

Skatt er den enkeltsaken som flest av partiets medlemmer og lokallag peker på som skivebom av Arbeiderpartiet under valgkampen.

– Vi var for dårlige til å forklare hvorfor det var nødvendig med skatteøkninger. Skatteøkning i seg selv ble saken og ikke velferd, flere lærere, flere ansatte i eldreomsorgen, sier Stenseng.

– Vi kom for sent på med kampanjen som skulle fortelle hvem det var som skulle få økt skatt, hvem som ikke skulle det og hva pengene skulle gå til.

Arbeiderpartiets medlemmer og lokallag var heller ikke fornøyde med hvordan partiet reagerte på de forskjellige enkeltsakene som rørte seg rundt omkring i landet. I for eksempel de fylkene der partiet mister mange velgere til Senterpartiet er det distriktspolitikken til Arbeiderpartiet som får kritikk.

– Må få konsekvenser

– Mener medlemmene deres at dere hadde feil politikk?

– Det mange ulike variasjoner. Det er selvfølgelig saker som medlemmer er uenige i, men hovedsak er tilbakemeldingen er at vi var for utydelige og kom for sent på med vår politikk, sier partisekretæren.

Hun sier at partiledelsen, sentralstyret og alle som har jobbet med strategien under valgkampen har ansvaret for det dårlige resultatet.

– Det må få politiske og organisatoriske konsekvenser. Det er noe av det sentralstyret vårt skal diskutere i dag. Hvordan vi skal lære av dette, sier Stenseng.