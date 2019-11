Arbeiderpartiet vil senke barnehageprisen med 2 200 kroner per år

– Høyre og regjeringen har gjort at helt vanlige familier får dårligere og dårligere råd fordi noe de og barna deres har behov for blir dyrere og dyrere.

Det sier finanspolitisk talsperson og nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik i Politisk kvarter i NRK. Hun sier regjeringen har øket maksprisen på barnehager litt hvert eneste år, og at de også har brukt barnehageprisene til å saldere budsjettet.

Mandag legger Arbeiderpartiet sitt alternative statsbudsjett. Der foreslår de å kutte maksprisen i barnehager med 2200 kroner i året. Samtidig legger partiet opp til å beholde dagens moderasjonsordning for de med lav inntekt.

– For vanlige familier er det ganske mye. Husk at de seks siste årene så har nesten 30 prosent av lønnsmottakerne opplevd at lønnen deres har blitt mindre verdt fordi reallønnen har gått ned, sier Tajik.

Høyre: – Ikke dårlig samvittighet

STÅR PÅ SITT: Finanspolitisk talsperson Henrik Asheim i Høyre sier hverken han eller partiet har dårlig samvittighet for egen barnehagepolitikk.

Finanspolitisk talsperson i Høyre, Henrik Asheim, er ikke enig i kritikken fra Tajik.

– Det som er sannheten er at vi har økt barnehageprisene med 268 kroner utover prisvekst.

Asheim sier prisveksten skal og har gått til blant annet:

nye rammeplaner og bemanningsnorm i barnehagene som blant annet skal gi økt bemanning.

gratis kjernetid i barnehagene for barn fra to til fem år for familier med inntekt under 548.000 kroner i året.

gratis barnehage på asylmottak.

Asheim peker også på at regjeringen har økt barnebidraget for barn fra 0 til seks år med 3600 kroner i året.

– Dette er en sosial omdreining, og jeg har ikke dårlig samvittighet for en barnehagesektor vi har satset så mye på, sier Asheim.

Ap: – Fellesskapet må være med å finansiere mer

Tajik er ikke enig i at Høyre og regjeringens politikk innen barnehagesektoren er en sosial omdreining.

– Når vi sier vi vil redusere maksprisen for vanlige familier med 2200 kroner så er ikke det bare tenkt på et tall. Det betyr at man går tilbake til det prisnivået man hadde på barnehager i 2013, så prisjusterer man det opp mot prisøkningen til 2019. Det betyr at man må gå ned i pris, 2200 i året, og det er det vi foreslår, sier Tajik før hun fortsetter:

– For vanlige familier er det ganske mye. Politikerne bestemmer ikke lønnen til folk eller prisen på varer og tjenester, men det er en del ting vi bestemmer prisen på. Barnehager er en slik ting. Vi i Arbeiderpartiet mener at fellesskapet skal være med å finansiere det mer. Det betyr at vanlige familier må betale mindre.