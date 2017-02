Etter at de rødgrønne overlot regjeringskontorene til Høyre og Frp høsten 2013, har Ap, SV og Sp hatt flertall på meningsmålingene i 9 av de 40 månedene som er gått fram til og med januar i år, ifølge gjennomsnittsberegningene til nettstedet Poll of polls.

Et eventuelt samarbeid mellom Ap, Sp og KrF ville gitt minst 85 stortingsmandater og flertall i 19 av de 40 månedene, inkludert de siste fire.

Den siste tiden har Ap-leder Jonas Gahr Støre rettet stadig tydeligere invitasjoner mot KrF, som på sin side ikke ser ut til å ha lukke døra.

Flere veier til makta

Støres vei til makt kan med andre ord vise seg å være kortere gjennom sentrum enn ut mot venstre.

En rødgrønn blokk med støtte fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt, har hatt flertall i 12 av de 40 månedene. To av disse skriver seg helt tilbake til 2014.

Et sentrum-Ap-alternativ med støtte fra MDG og Rødt, ville hatt flertall i 23 måneder. Hvis vi ytterligere føyer til SV, ville en slik regnbuekoalisjon kunnet sikre et flertall i 32 av de 40 månedene som er gått.

Førstevalg aldri i tet

På motsatt side betyr det at dagens regjeringspartier Høyre og Frp har hatt flertall med Venstre alene i åtte måneder siden regjeringsskiftet og fram til nå. Sist gang var i mars i fjor.

Men også Venstre er i ferd med å distansere seg fra et samarbeid som medfører Frp i regjeringskontorene.

Både Venstre og KrF går trolig til valg på et foretrukket regjeringsalternativ med dem selv og Høyre. Men det er reist spørsmål ved hvor realistisk et slikt alternativ vil være. Beregningene fra Poll of polls viser at et slikt trekløver aldri har vært større enn den samlede oppslutningen om Høyre og Frp i denne perioden.

Erna-flertall glipper

Gjennomsnittsberegningene viser ellers at "Nydalen-partiene" Høyre, Frp, Venstre og KrF har hatt et samlet flertall i 22 av de 40 månedene som er gått siden regjeringsskiftet.

I fjor holdt de koken i ni av årets ti første måneder, men siden november 2016 har samarbeidspartiene samlet ikke klart å få en oppslutning som ville gitt minst 85 mandater.