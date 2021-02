Scandic Hotels: 335,2 (tildelinger fra mars til desember).

Hurtigruten Pluss: 321,2 millioner kroner (tildelinger fra mars til desember).

PGS Geophysical: 284,2 millioner kroner (tildelinger fra mars til oktober).

Color Line*: 239,6 millioner kroner (tildelinger fra mars til desember).

Strawberry Group: 202,7 millioner kroner (tildelinger fra mars til august).

Fjord Line: 147,2 millioner kroner (tildelinger fra mars til oktober).

Radisson Hotels Norway: 99 millioner kroner (tildelinger fra mars til august).

Sats Norway: 72,4 millioner kroner (tildelinger fra mars til juni).

Oslo Plaza Hotel: 60,3 millioner kroner (tildelinger fra mars til desember).

Varner Holding: 49, 5 millioner kroner (tildelinger fra mars til april).

Tallene for O.N Sunde inkluderer selskapene under Color Line-paraplyen, Gresvig (eide G-sport og Intersport), kleskjeden Voice (Match, VIC og Boys of Europe) og Investor 52.

Varner-Gruppen inkluderer klesbutikkene Cubus, Dressmann, Bik Bok, Carlings, Junkyard, Volt, Urban, Levi's Nike og Wow.

For Strawberry er det gått gjennom regnskapene til Hospitality Group, Living, Nordic Choice, Capital, Bastion Stories, Hotelleiendom og Ecohz (som Strawberry eier 50% av).

SATS inkluderer SATS Norway, SATS Vest og SATS Grenland.

Kilder: Skatteetaten og Brønnøysundregistrene.