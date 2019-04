Aps partisekretær beklagar til offer for seksuell trakassering

Frå talarstolen på Arbeidarpartiets landsmøte trakk partisekretæren laurdag fram metoo-debatten.

Ho peika på at metoo har gjort at «det ingen før ingen sa frå om, no kjem til overflata, også i Ap».

– Det er veldig viktig. Det gjer at vi kan ta tak i det, men det viser også at alt ikkje har vore som det skulle, sa Kjersti Stenseng.

– Opp gjennom historia har folk opplevd seksuell trakassering og hatt ugreie opplevingar i vårt parti. Nokon vil bere med seg det resten av livet sitt.

– Eg veit at det er folk som ikkje har tort å stå fram. Til alle dykk vil eg på vegner av heile Ap seie: De skulle ikkje ha opplevd det dykk gjorde. Det skulle blitt tatt tak i, og det er eg veldig lei meg for, sa Stenseng.