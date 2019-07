Apple med nye emojis – ett av dem får du garantert bruk for

Fargerike, detaljerte og inkluderende er stikkord for de nye emojiene som Apple har lettet sløret fra.

Foto: Apple

Falafel-emojien kan for eksempel gjøre det enklere å kommunisere hva slags mat man foretrekker. Mens førerhund, et stykke smør, en banjo, badedrakt, jojo, en flamingo og en fallskjermhopper – vel, det kan sikkert også brukes til noe.

Mangfold og inkludering ser ut til å være tanken bak mange av de nye emojiene:

75 forskjellige kombinasjoner av likekjønnede eller hetero par, med alle mulige ulike hudfarger, som holder hender, synshemmet person med hvit stokk, to forskjellige rullestoler i 12 ulike versjoner med varierende hudtoner og kjønn på personen i den, samt en emoji som viser hørselshemming, også denne i 12 variasjoner.

I tillegg kommer et øre i seks forskjellige hudtoner med høreapparat, og proteser av både arm og bein.

Og dyr; flamingo, stinkdyr og orangutang. Og et dovendyr, perfekt for spydige meldinger til venner som alltid kommer for sent til avtaler.

Og vaffel, hvitløk og isbit, redningsvest og drake:

Gjesp

Emojien som skaper størst forventninger blant tech-skribentene som har begynt å rope om emoji-nyhetene, er gjespefjeset.

Mange har visst savnet akkurat det, da vi inntil nå kun har hatt søvnige, sovende eller gapende emojis tilgjengelig. Fra høsten av kan vi endelig la folk vite uten tvil når vi synes noe er kjedelig.

Ifølge Apple blir de tilgjengelige til høsten, det betyr antakelig rundt omkring når iOS 13-oppdateringen blir tilgjengelig. Det samme gjelder oppdateringene for Mac og Apple-klokker, i tillegg til iPad.

Det spekuleres i om emojiene blir tilgjengelige allerede i iOS 12-oppdateringen, noe som er godt nytt for de av oss som har iPhone 6, som ikke støtter den enda nyere softwaren.

Ifølge Forbes er emojiene akkurat slik man kan forvente av Apple; detaljerte, presise og originale. Så gjenstår det å se om de gjør samtalene våre mer eller mindre forvirrede!