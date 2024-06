Bruken av medisinen Ozempic har eksplodert det siste året.

Svært mange bruker diabetesmedisinen til slanking. Forbruket har vært så høyt at Norge har kjøpt inn rådyre medisiner fra utlandet for å mette markedet.

Tirsdag denne uken godkjente Stortinget en lov som åpner for å rasjonere medisiner det er kritisk mangel på i Norge.

Loven trer i kraft fra mandag av.

– Mister tilgang til behandlingen som virker best

Flere personer med diabetes type 2 får i dag Ozempic på blå resept.

Fra mandag av vil det ikke bli mulig for leger å skrive ut bare Ozempic til noen på blå resept.

Da må det skje i kombinasjon med andre diabetes-medisiner, insulin for eksempel, opplyser Direktoratet for medisinske produkter (DMP) til NRK.

Dette gjelder også «søstermedisinen» Rybelsus.

– Det vil bety at svært mange pasienter med diabetes type 2 ikke lenger vil ha tilgang til den behandlingen som virker aller best for dem, sier kommunikasjonsansvarlig i Diabetesforbundet, Ingvild Eilertsen.

De som har resepter på dette kan bruke dem frem til september – da blir det helt stopp. Men det blir ikke skrevet ut nye. Det skriver Helfo på sine hjemmesider.

Full forvirring om hva som skjer neste uke

Legemidler på blå resept er medisiner som staten helt eller delvis betaler.

Med såkalt «hvit resept» fra legen, må pasienten som regel selv betale for medisinen.

Både Diabetesforbundet og Apotekerforeningen sier til NRK at de har fått signaler om at det ikke blir lov å kjøpe medisinen Ozempic, som altså brukes både mot diabetes og fedme, på hvit resept fra neste uke av.

– Vi har fått signaler om at de ikke vil få tilgang til Ozempic fra og med mandag, sier fagdirektør i Apotekforeningen Hanne Andresen til NRK.

Andresen sier kommunikasjonen rundt dette har vært svært uoversiktlig og at apotekansatte ikke vet hvilke regler som gjelder allerede fra mandag.

– Det sier seg selv at apotekpersonalet settes i en veldig vanskelig situasjon nå, sier hun også, i tillegg til å beskrive de eventuelle endringene som «store».

Diabetesforbundet sier at de opplever situasjonen rundt dette som kaotisk.

Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekerforeningen. Foto: Kubrix / Apotekforeningen

Vil unngå hamstring

Overlege ved DMP (som tidligere het Legemiddelverket), Sigurd Hortemo, sier det er «mange ting som skjer når det gjelder Ozempic nå».

Han forteller at eventuelle vedtak vil bli varslet om samtidig som de blir iverksatt.

– Vi har nylig fått hjemlene til å innføre rasjonering. Jeg tror mange forstår, at dette ikke er en type vedtak man vil forhåndsvarsle. Den politiske behandlingen, viste at dette er et tiltak som skal brukes nøkternt og bare når det er nødvendig for å forebygge medisinmangel, sier Hortemo.



DMP vil altså ikke kommentere om Ozempic blir utilgjengelig på hvit resept fra mandag av.

– En av de tingene vi nødig vil oppleve er hamstring. Denne typen vedtak vil kommuniseres når de iverksettes for å unngå hamstring, sier Hortemo.

Direktoratet opplyser også at de vurderer å selge Ozempic som allerede er importert fra utlandet, som nå ligger på lager – til aktører i utlandet.

Overlege Sigurd Hortemo i DMP. Foto: Caroline Roka / Fotograf Caroline Roka

Svært populær medisin

Ozempic er i utgangspunktet en medisin utviklet mot diabetes 2. Siden den også reduserer appetitt, gjør den det lettere for folk å gå ned i vekt.

Medisinen produseres av det danske selskapet Novo Nordisk, som har hatt en ekstrem vekst de siste årene på grunn av «slankemedisinene» sine.

Novo nordisk produserer også Wegovy, som har samme virkestoff som Ozempic, men i en annen dose. Og Rybelsus – som kommer i tablettform.

NRK har tidligere skrevet om regjeringen sitt ønske om å hindre at pasienter uten diabetes får diabetesmedisiner med slankende effekt på blå resept.

Over 60.000 nordmenn fikk disse medisinene på blå resept i fjor. Det kostet staten nærmere 1, 4 milliarder kroner.

Ifølge Dag og Tid er Novo Nordisk nå det mest verdifulle selskapet i Europa målt ut ifra børsverdi.

Det er verdt mer en Disney, Nike og Starbucks til sammen. I fjor hadde Novo Nordisk en nettofortjeneste på 127 milliarder norske kroner, opp 51 prosent fra året før, skriver avisen.

– Kan oppstå krevende situasjoner

Hanne Andresen i Apotekerforeningen sier til NRK at de har vært tydelige overfor myndighetene om at det må tas ansvar for tilrettelagt informasjon til alle pasientgruppene og til alle typer brukere av disse legemidlene.

– Vi skal gjøre så godt vi kan å videreformidle informasjon og etterleve endringene som eventuelt kommer. Men det kan oppstå krevende situasjoner på mandag, sier Andresen til NRK.

Hun savner dialog om dette med myndighetene tidligere. En løsning hadde blant annet vært at de som har gått på Ozempic på blå resept kan bytte til Wegovy. Og at apotekene kan ordne dette.

– Men apotek får ikke lov til å bytte Ozempic og Wegovy, slik regelverket er nå. Så vi må da henvise disse tilbake til fastlegen, som må gjøre en vurdering, men i de fleste tilfeller vil de skrive ut Wegovy, sier Andresen.