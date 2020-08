Apotek begrenser salg av munnbind

Sikkerhverdag.no, som er drifta av Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap, skriv dette om tøymunnbind:

Det finnes også andre typer produkter på markedet som ikke er medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr. Dette kan for eksempel være masker laget av papir, eller munnbind som er sydd av tekstiler. Disse produktene er kun ment for privat bruk.

Ikke-medisinske munnbind/ tøymunnbind kan være fabrikkproduserte eller hjemmelagde, og de kan være laget for én eller flere gangs bruk (vaskbare).

Beskyttelsesgraden til slike masker er ukjent, men de kan redusere dråpespredning.

Dersom slike produkter skal selges på det norske markedet må kravene i Produktkontrolloven være oppfylt. Dette innebærer at du som forbruker må få tydelig og lett tilgjengelig informasjon som gjør deg i stand til å vurdere sikkerheten ved produktet. I praksis betyr dette at det skal følge med en tydelig advarsel om at produktet ikke beskytter deg mot noen risiko, og at produktet kun er ment til privat bruk.

Det er lov til å skrive at slike produkter reduserer dråpespredning, men informasjonen som følger med produktet kan ikke ha referanser til personlig verneutstyr eller medisinsk utstyr. Produktet skal ikke ha merking som antyder noen form for beskyttelsesklasse. Slike masker skal heller ikke CE-merkes.

Kjelde: sikkerhverdag.no