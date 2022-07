Apollo truer med å bryte samarbeidet med SAS om ikke streiken avsluttes

– Hvis de vil at kundene våre skal fortsette å like dem, må det skje en endring, sier Apollos kommunikasjonssjef Sandra Miller Kinge til Dagens Industri.

Presset øker på SAS. Reisegiganten Apollo, som fortsatt har tusenvis av strandede reisende igjen i utlandet, krever at partene kommer frem til en langsiktig løsning – ellers truer de med å trekke seg fra samarbeidet.

Reisebyrået Apollo hadde 25.000 kunder i Skandinavia som i helgen ble berørt av streiken i SAS.

I Danmark varsler reiseoperatøren erstatningskrav mot SAS etter utallige forsinkelser og kanselleringer på grunn av pilotstreiken i sommer, melder NTB.

Erstatningsbeløpet vil trolig være høyt, ettersom det er Apollos høysesong og streikefaste reisende trenger kost og losji, forteller salgsdirektør i Apollo Danmark, Glenn Bisgaard.

40 prosent av reisene er med SAS

Så nylig som i mars i år inngikk Apollo i Danmark en treårig kontrakt med SAS om charterflyginger til en årlig verdi av 700 millioner danske kroner.

Omtrent 40 prosent av deres reiser i sommer er med SAS-fly.

Da SAS-pilotene ble tatt ut i streik førte det dermed til at flere av Apollos kunder ikke kommer seg hjem fra ferie, eller ikke får reist i det hele tatt.

Kommunikasjonssjef i Apollo i Norge, Beatriz Rivera sier at de ikke har tatt stilling til det økonomiske aspektet enda, men at de vil sette seg ned med SAS for å diskutere dette senere.

Beatriz Rivera i Apollo Norge. Foto: Johnny Syversen / Apollo

– Alltid optimist

Partene, SAS og pilotene, har vært langt fra en løsning siden 900 piloter gikk ut i streik for ti dager siden.

I et forsøk på å finne en løsning, vendte SAS-ledelsen og fagforeningene tilbake til forhandlingsbordet i Stockholm onsdag formiddag.

– Jeg er alltid optimist. Det må du være i denne jobben, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland på vei inn til mandagens møter.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland før mandagens møter i Stockholm. Foto: Annika Byrde / NTB

Streiken har ført til at 1.493 flyginger til og fra Norge har blitt kansellert, og 158 av dem er i dag. Det viser tall fra nettsidene til Avinor, skriver NTB.

– Vi er løsingsorienterte som alltid, men har allerede strukket oss ekstremt langt, sa leder for Norske SAS-flygeres forening, Roger Klokset, til NRK før dagens møte.

– Løsningen ligger der om de ønsker å avslutte streiken.