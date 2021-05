Åpnet konkurs i to norske Norwegian-datterselskaper

Det viser dokumenter fra Konkursregistrene.

I Norwegian Ground Handling AS er Norwegian Air Shuttle ASA den eneste på eiersiden. Det samme gjelder Norwegian Cargo AS.

Før jul søkte Norwegian konkursbeskyttelse i Irland for irske datterselskaper, i tillegg til å begynne en konkursbeskyttelsesprosess i Norge, som et ledd i en omfattende restrukturering.

Onsdag ble Norwegian offisielt ferdig med restruktureringen av selskapet.

– Dette er juridiske enheter som hadde oppgaver og inntekter som har falt bort med pandemien og at av Norwegian har lagt ned langdistansevirksomheten, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian til NRK.

Han legger til:

– Disse konkursene får ingen konsekvenser for vår drift fremover, og det berører heller ingen ansatte, sier Tuman

Kraftig kursfall

Eventuelle krav mot konkursboet må meldes til bostyret. Advokat Håvard Wiker er oppnevnt som bostyrer for begge selskapene.

Wiker var også oppnevnt som rekonstruktør for flyselskapet i perioden selskapet har vært under konkursbeskyttelse, og forhandlet med sine kreditorer for å overleve krisen.

Torsdag har kursen til Norwegian-aksjen falt drastisk. Oslo børs har satt aksjen på pause opp til flere ganger i løpet av handelsdagen.

Det skjer etter at drøssevis med nye Norwegian-aksjer har kommet på markedet.

Rundt lunsjtider er en aksjen nede over 40 prosent, og handles til rundt 11 kroner per aksje.

Tidligere denne uka ble det kjent at Norwegians svenske datterselskap Norwegian Air Sweden AB begjærte seg konkurs. Selskapet hadde ingen ansatte.

Onsdag ble det også kjent at Nærings- og fiskeridepartementet har fått tilslag om å investere 1,21 milliarder kroner i Norwegians nye hybridlån.