Åpnet hotellrom med en chip under huden

For noen uker siden annonserte et amerikansk firma at de ville tilby sine ansatte å sette inn et mikroimplantat under huden.

Implantatet er på størrelse med en knappenål og kan brukes av de ansatte til å betale i pauserommene, åpne dører og bruke annet utstyr på huset, kun ved en enkel håndbevegelse.

Teknologien er den samme som brukes når man øremerker husdyr, og er dermed ikke ny, men det er først de siste årene at den har blitt tatt i bruk også av mennesker.

På et piercing-studio i Stockholm la Eirik Norman Hansen inn den lille mikrochipen under huden.

Åpnet hotellrom med chip

En som har erfaring med teknologien er norske Eirik Norman Hansen. For ett år siden dro han til et piercing-studio i Stockholm og fikk skutt inn et mikroimplantat i høyrehånda.

Eirik Norman Hansen bruker blant annet chipen når han skal printe ut dokumenter på jobben. Det er nok å legge hånden over på det samme området hvor man scanner adgangskortet.

Nå trenger han ikke lenger ID-kort for å låse seg inn på jobben, for den samme informasjonen ligger under huden hans. Men Hansen har også brukt implantatet utenfor arbeidsplassen.

– I sommer var jeg på et hotell i Miami der jeg la inn informasjonen fra romkortet til chipen. Deretter brukte jeg hånda til å åpne døren på hotellrommet.

Eirik Norman Hansen er én av et titalls nordmenn som har prøvd ut teknologien. Han håper chipen i fremtiden vil kunne erstatte bilnøkler og bankkort. Foto: Privat

Kan varsle om sykdommer

Selv om han ikke tror teknologien kommer til å bli allemannseie i Norge, håper han det vil komme mikrochiper som gjør det mulig å følge med på hver enkelts fysiske tilstand.

– Som kan ta pulsen din, måle kroppstemperatur og generelt overvåke helsa. Da vil det bli mulig for helsepersonell å vite på forhånd om man får et hjerteinfarkt. Det er ikke sciences fiction lenger.

Tarjei Vassbotn er tidligere sjef for Googles utviklingsplattformer, og tror også fremtidens implantater vil kunne brukes til å varsle folk tidlig i sykdomsforløpet.

– Hvis man bruker teknologi for å hente inn all informasjon om blodverdier og hva folk spiser, kan man et enormt bredt grunnlag for å kunne advare tidlig om hjertesykdommer, karsykdommer og kreft.

Den tidligere Google-sjefen Tarjei Vassbotn tror mikrochipen i fremtiden vil kunne hjelpe leger med å få bedre innsikt i sykdomsbildet til sine pasienter. Foto: Privat

Vassbotn tror imidlertid ikke implantatene som den Eirik Norman Hansen har satt inn, vil bli et utbredt verktøy for identifisering i hverdagen. Han peker på at utviklingen av teknologi for stemme- og ansiktsgjenkjenning har kommet svært langt.

– Allerede i dag utvikler Google en stemmegjenkjenner som vil kunne kjenne igjen din egen stemme, med uttale og aksenter. Det vil være mye sikrere å bruke som identifikasjon.