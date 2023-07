Åpner kontrollsak - men Brenna fredes

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité besluttet nemlig på sitt møte torsdag å åpne en såkalt kontrollsak i kjølvannet av habilitetssakene denne sommeren.

– Det er på sin plass at kontrollkomiteen oppretter sak, sier Venstres Grunde Almeland til NRK. Han er oppnevnt som saksordfører.

SAKSORDFØRER: Venstres Grunde Almeland er valgt til saksordfører for kontrollsaken om habilitet. Foto: William Jobling / NRK

– Jeg tror veldig mange har vanskelig for å forstå rekken av brudd på helt grunnleggende regler, som vi har sett fra regjeringen denne sommeren. Det er avgjørende for tilliten til politikere at vi går grundig inn i dette. Slike regelbrudd skal ikke skje, sier han.

En kontrollsak omfattes normalt av høringer og ender uansett i en innstilling som skal behandles av Stortinget i plenum.

Utfallet av en kontrollsak er ikke gitt, men behandlingen kan ende med et kritikkvedtak mot regjeringen, statsministeren eller enkeltstatsråder eller i alvorligste fall – med mistillit.

Utvider undersøkelsene

Arbeiderpartiets Frode Jacobsen sier et flertall i komiteen mener undersøkelsene også bør omfatte Erna Solbergs regjering, noe Rødt har tatt initiativet til og som SV tidligere i dag aktivt sluttet opp om.

– Det er helt naturlig å se på hvordan den forrige regjeringen også håndterte spørsmål som dette, sier Jacobsen.

Rødts Seher Aydar sier det hadde vært feil å låse arbeidet til de to siste årene og understreker at saken er alvorlig for omdømmet til politikerne.

– Det er viktig å sikre at folk har tillit til dem som sitter med makta. At de som har makt ikke bruker den til å mele sin egen kake, sier Aydar.

Stortingsrepresentant Seher Aydar sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen for Rødt. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

I likhet med SV slår hun fast at Rødt har tillit til Tonje Brenna som kunnskapsminister, trass i at hun er den eneste av statsrådene som har brutt habilitetsreglene som fortsetter i regjering.

Frode Jacobsen i Ap sier han er glad for avklaringen som Rødt og SV kommer med, ved inngangen til kontrollsaken.

– Flertallet mener Tonje Brenna har svart godt og utfyllende på spørsmålene fra Stortinget, sier Jacobsen.

Freder Brenna

SVs Audun Lysbakken er enig i at det er nødvendig å vurdere hvordan Erna Solberg og hennes regjering håndterte habilitetsspørsmål fra 2013 til 2021.

TILLIT: SV gjentar at partiet har tillit til kunnskapsminister Tonje Brenna. Audun Lysbakken sier det ikke er grunnlag for kritikkvedtak mot henne på Stortinget. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Det er aktuelt å se på rutinene til både denne og forrige regjering, og på retningslinjene statsrådene og departementenes embetsverk forholder seg til. Når vi får tre saker samtidig må komiteen vurdere om dette også dreier seg om et systemproblem, sier Lysbakken.

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen har trukket seg som statsråd, noe Senterpartiets Ola Borten Moe også har varslet at han vil gjøre.

Men Aps nyvalgte nestleder, kunnskapsminister Tonje Brenna, sitter altså fremdeles rundt Kongens bord – trass i at også hun har vedkjent seg å ha brutt habilitetsreglene.

Les også: Valgomat 2023

Lysbakken sier SV har tillit til kunnskapsministeren.

– SV mener Tonje Brenna har svart godt og avklarende på kontrollkomiteens spørsmål. Vi mener hennes sak alene ikke ville gitt grunnlag for å åpne sak i kontrollkomiteen, sier SV-profilen og fortsetter:

– Brennas sak er godt nok belyst gjennom komiteens undersøkelse til at SV kan konkludere med at vi har tillit til kunnskapsministeren.

Les også: Ber om Trettebergstuen-råd: Riksrett ett av tre alternativer

– Ikke grunnlag for kritikk

Lysbakken understreker at et habilitetsbrudd alltid er alvorlig, men framholder at kontrollkomiteen har fått svar på sine spørsmål og viser også til at Brenna på eget initiativ har forsøkt å rydde opp.

– Brenna har tatt kraftig selvkritikk gjennom en skriftlig beklagelse til komiteen, og SV ser derfor heller ikke grunn til å fremme et kritikkvedtak mot statsråden i Stortinget, sier Lysbakken.

Les også: Flertall for kontrollsak mot regjeringen

Tidligere denne uka kunne NRK fortelle at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sikrer tilstrekkelig støtte for kontrollsak mot regjeringen etter habilitetssakene knyttet til tre statsråder.

– Vi ønsker å behandle dette som én samlet sak fordi alle tilfellene handler om regjeringen Støres håndtering av habilitetsreglene, sa kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) til NRK.

Høyres Peter Frølich leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Terje Pedersen / NTB

Solberg vil ikke varsle mistillit

Høyre-leder Erna Solberg sier til NRK at det er nødvendig at Stortinget nå oppretter en formell kontrollsak etter avsløringene om at tre statsråder har brutt habilitetsreglene.

– Rett og slett fordi jeg tror at det norske folk forventer at Stortinget tar kontrolloppgaven sin på alvor og går igjennom regelverket. Hva som blir konklusjonen, får saksarbeidet avgjøre, sier Solberg.

– Er det riktig at Brenna får bli sittende som statsråd?

– Det har ikke jeg tenkt å ta stilling til. Først og fremst er det statsministeren sin tillit som er avgjørende, og i neste omgang er det Stortingets tillit. Og det vil jo avhenge av hva konklusjonen i denne saken blir, sier Solberg og fortsetter:

– Jeg vil ikke varsle mistillitsforslag eller den typen ting. Det er viktig at Stortinget gjør jobben sin som kontrollorgan, litt uavhengig av politikken.

Høyre-leder Erna Solberg mener det er naturlig at kontrollkomiteen på Stortinget oppretter en kontrollsak. Foto: Lisbeth Skei / NRK

– Virker det som om statsministeren ikke har kontroll?

– Jeg er enig med Jonas Gahr Støre i at det er statstrådenes ansvar å følge disse reglene. Så får vi se om veiledningen har vært god nok, og det skal kontrollkomiteen gjøre.

– Er det noen tegn til svikt i rutinene?

– Jeg kan ikke konkludere når kontrollkomiteen gjør arbeidet sitt nå.

Skriftlige habilitetsvurderinger

Habilitetsreglene, slik de er i dag, stiller ingen krav til skriftlighet. Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en e-post at i de enkle tilfellene der det raskt kan konstateres at det ikke oppstår habilitetsspørsmål, vil det i utgangspunktet ikke være behov for å nedtegne at habilitet er vurdert.

Rødt-politiker Seher Aydar vil ha skriftlige vurderinger for å sikre åpenhet.

– Man kan be om innsyn i skriftlige dokumenter, og ettergå om vurderingene er forsvarlige og riktige. Men det kan man ikke gjøre med vurderinger som ikke er skrevet ned, sier hun.

– Det bør i det minste være tydelige kjøreregler for når det er behov for skriftlige vurderinger. Det første som må gjøres, er å tydeliggjøre kjørereglene. Det andre som må gjøres, er å sørge for at det er nok skriftlige dokumenter til at ting kan ettergås, fortsetter hun.