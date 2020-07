Åpner for reise til tre regioner i Sverige

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen presenterte i dag sine oppdaterte reiseråd. Karanteneplikten for fritidsreiser til söta bror fortsetter, unntatt for tre regioner i sør.

Her kan du se Folkehelseinstituttets oversikt for reiseråd.

– Selv om et land er grønt på kartet er dette ingen oppfordring til å reise, sa imidlertid fagdirektør i FHI, Frode Forland.

Regjeringen åpner nå for karantenefrie reiser til de grønne landene på dette kartet. De røde regionene og landene forblir stengt inntil videre. Grafikk: Torstein Bøe / NRK

Tre regioner oppfyller kravene

Flere smitteverneksperter har tidligere sagt at det ikke er forsvarlig å åpne til Sverige.

Under kriteriene presentert av helsemyndighetene er det nå 3 av de 21 regionene i landet som oppfyller kravene.

For å åpne må det være mindre enn 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere over de 14 siste dagene, i tillegg til enkelte kvalitative vurderinger.

Regjeringen åpner nå for reiser til og fra Kronoberg, Skåne og Blekinge län.

Objektiv vurdering

For resten av regionene sier justisminister Mæland og fagdirektør Forland i FHI at de ikke oppfyller de objektive kravene som er satt.

Fagdirektør i FHI Frode Forland under dagens pressekonferanse. Foto: Regjeringen

– Vi har ikke valgt noen land og ikke andre fordi vi liker det ene eller det andre. Det er helt objektive kriterier, understreket Mæland.

– Sverige har dessverre totalt sett de høyeste tallene i denne delen av Europa. Vi ser heldigvis en nedadgående trend i de fleste regionene, så vi håper de kan komme inn gradvis, sa Forland.

Her kan du se smitteoversikten for Sverige.

Politi og Heimevernet passer på ved grensen mellom Norge og Sverige på Svinesund i mars i år. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tillitsbasert

Regjeringen sier systemet baserer seg på tillit, men inn- og utreisende vil fortsatt bli kontrollert på grensen.

– Alle som kommer over grensen blir stoppet og får spørsmål om hvor de har vært og hvor de skal, sa justisminister Monica Mæland under pressekonferansen.

– Hvis man sier at man har vært i Skåne men egentlig har vært på Nordby-senteret, risikerer det å bli oppdaget i en stikkprøve, advarte hun.

Skuffelse i Strömstad

Ordfører i Strömstad i Västra Götaland, Kent Hansson, sier han ikke er spesielt overrasket av at grensen forblir stengt til hans region.

Ordfører i Strömstad, Kent Hansson Foto: Privat via Skype

– Det var ikke helt uventet. Slik som smittesituasjonen er i Västra Götaland, så visste vi at det ville forbli stengt, sier han til NRK.

Skuffelsen er derimot ikke til å legge skjul på.

– Men det er jo litt synd. Vi ligger i samme region som Göteborg, der det er mest smitte, men her langs grensen så fins det nesten ingen smitte. Så det er skuffende, sier Hansson.

Han sier situasjonen er veldig frustrerende for mange i Strömstad.

– Normalt så ser vi ikke på grensen som en grense. Dette er jo en region. Det er mange som har familie og venner på hver side av grensen som nå ikke kan treffes. Det er frustrerende for mange, sukker ordføreren.

Stormarknaden Nordby Shoppingcenter i Strömstad sliter med kunder for tiden. Foto: Adam Ihse/TT / NTB scanpix

Kunne vurdert delvis åpning av andre regioner

Sentersjef på Nordby kjøpesenter i Strömstad, Ståle Løvheim, har forståelse for Regjeringens prioriteringer, men er også skuffet.

– Man kunne sett på muligheten for å åpne deler av regioner. Hvis man ser på Västra Götaland, så er det store forskjeller mellom Strömstad og Göteborg. Jeg skal ikke be for min egen syke mor, men vi trenger handel, sier han til NRK.

Løvheim får støtte fra ordfører Hansson for forslaget om delvis åpning av regionene.

– Det er litt rart at vi ikke kan finne en løsning. Vi savner nordmennene, sier han.

Flere har bestemt seg for å trosse reiserådene, selv om det betyr karantene på vei hjem. En av dem er nestleder i KrF, Ingelin Noresjø.

30. juni åpnet svenskene selv for reiser til Hellas, Kroatia, Spania, Italia, Portugal, Frankrike, Island, Belgia, Sveits, Luxembourg, Ungarn, Monaco, San Marino og Vatikanstaten, uten pålagt karantene.

Nå kan nordmenn besøke Nordens høyeste bygning, Turning Torso i Malmö. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Glede i Malmö

En av regionene det nå er åpnet for er Skåne og storbyen Malmö.

Destinasjonssjef i Malmö kommunes turismeavdeling, Ann Nyström, er veldig glad for at nordmenn nå kan besøke byen.

– Vi håper mange nordmenn nå får øynene opp for vår lille storby. Vi har veldig mye å by på, med fine badestrender, restauranter og feriesteder, sier hun til NRK.

Hun sier at byen allerede får mye besøk av danskene fra andre siden av broen. Til og med før Danmark åpnet for Skåne, var det mange dansker som ferierte i området.

– Vi pleier ikke å få så mange nordmenn hit til Malmö, men de er svært velkomne, sier Nystrøm.